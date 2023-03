La Futsal Civitavecchia vince anzitempo: il Valentia abbandona il campo a metà ripresa • Terzo Binario News

Proteste dei granata per un’espulsione sul 3-1 in favore dei nerazzurri

La Futsal Civitavecchia vince… prima del fischio finale. Infatti la gara è stata sospesa sul 3-1 in favore in favore dei nerazzurri perché il Valentia, a seguito di una doppia espulsione, ha preferito abbandonare il campo.

Sicura per i romani la gara persa a tavolino e probabile la penalizzazione in classifica. Il successo che, sul campo o d’ufficio, arriverà consentirà ai civitavecchiesi di raggiungere quota 33 punti ovvero la quota salvezza o almeno vederla da molto vicino. Dopodiché si potrà giocare senza patemi d’animo.

All’Ivan Lottatori si è disputata la nona giornata di ritorno del girone B di C1, con i padroni di casa in una fase di crescita collettiva e in una posizione di classifica tranquilla; dall’altra parte la penultima della classe, che rischia seriamente la retrocessione diretta senza passare dal play-out se dovesse arrivare a fine campionato con oltre otto punti di svantaggio dalla quintultima.

Nonostante l’assenza di un pezzo da novanta come Cristian Trappolini, agli uomini di mister Umberto Di Maio bastano appena 30 secondi per passare in vantaggio: autore della rete è Simone Mondelli, che fredda il portiere ospite sul palo più vicino. La Futsal controlla le operazioni e dopo sei minuti trova il raddoppio con Alessio Donati – che ha lavorato nell’insolita posizione di ultimo in difesa – su assist di capitan Damiano Leone. Il Valentia però non si scompone e in diverse occasioni costringe il portiere Claudio Cleri a intervenire. Nella ripresa l’allenatore ospite Roberto Ronchi schiera il portiere Riccardo Tulotta in mezzo al campo e poco dopo l’avvio, un pallone sanguinoso perso a metà campo invita Daniel Pernelli a segnare con la porta vuota. Subito dopo capitan Jacopo Lucioli segna il 3-1 mentre esattamente a metà parziale succede il fattaccio. Fino a quel momento la gara è filata via liscia quando Tiziano Moretti e il numero 5 ospite Marco D’Onofrio si scambiano degli schiaffi. Marcovalerio Scagnetto di Roma 2 e Luca Rossi di Roma 1 mostrano subito il rosso a Moretti ma le proteste nerazzurre sono vibrate e dopo un conciliabolo viene espulso anche D’Onofrio. Stavolta protestano i granata e viene ammonito anche il 10 del Valentia Niccolò Giarratana. Solo che per questi è la seconda e scatta un altro rosso. Così il quintetto ospite decide di abbandonare il campo per protesta senza terminare la gara.