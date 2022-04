La Futsal Civitavecchia rischia seriamente i play-off - Terzo Binario News

A seguito della sconfitta di Rieti per 6-3 contro il Poggio Fidoni

La Futsal Civitavecchia rischia di restare fuori dai play-off di C1 nonostante una stagione finora perfetta.

I nerazzurri hanno ceduto 6-3 a Rieti contro la Spes Poggio Fidoni, consentendo così al quintetto sabino l’aggancio in classifica.

Ad appena due giornate dalla fine, gli spareggi si teme possano compromettersi visto che le prossime gare sono tutt’altro che semplici e nelle fila civitavecchiesi si scorge una certa stanchezza dopo un’annata giocata a mille nonostante una rosa ristretta e il Covid che ha fatto la sua parte.

Al palaSpes si è giocata la terzultima di ritorno del girone B altro scontro diretto per i playoff in serie C1. A passare in vantaggio sono stati i civitavecchiesi dopo pochi minuti di gioco con capitan Damiano Leone (autore poi di tutte e tre le reti ospiti) ma è stata un’illusione perché al Poggio Fidoni è bastato prendere le misure per ribaltare il punteggio. I nerazzurri però non hanno accettato passivamente di perdere e sono riusciti ad ottenere il punto del 2-2. La panchina corta degli ospiti e l’attitudine a giocare al chiuso del quintetto reatino alla lunga hanno fatto la differenza. In questa fase della partita sono arrivate altre due reti che sono valse il 4-2 interno. Il sussulto civitavecchiese ha portato il 4-3 ma l’allungo decisivo del Poggio Fidoni porta al 6-3. Ci sarebbe pure stata l’occasione del 4-4 con un tiro libero ma il portere di casa ha detto di no al tentativo di Cristian Trappolini. Anzi, da quella stessa azione, i sabini hanno segnato in contropiede.

Rammaricato mister Simone Tangini: «Non meritavamo la sconfitta stavolta – spiega l’allenatore – visto l’equilibrio in campo. Credo che il pari fosse il risultato più giusto perché i miei ragazzi hanno sfoggiato una prestazione di livello per la quale posso solo applaudirli». Dunque in classifica la Futsal è scivolata in quinta posizione sebbene abbia gli stessi punti del Poggio Fidoni. A penalizzare i nerazzurri gli scontri diretti, appannaggio dei reatini con un pari e un successo, oltre alla differenza reti. Sabato all’Ivan Lottatori, per la penultima giornata ultima in casa, arriva il Parioli.

Oggi in campo a Casalotti il Santa Severa Futsal, nel girone A di C2, che disputa in posticipo la quartultima giornata, importantissima per la qualificazione ai play-off. Infatti è uno scontro diretto, visto che i padroni di casa sono secondi, quattro lunghezze avanti rispetto ai santaseverini, terzi. In campo anche il Trastervere, appaiato ai neroverdi con 43 punti, che ospita la capolista Belle Arti.