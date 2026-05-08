La Futsal Civitavecchia riparte dalla B ma senza mister Di Gabriele • Terzo Binario News

La Futsal Civitavecchia riparte dalla serie B e con un nuovo allenatore. Infatti si sono separate le strade di mister Vincenzo Di Gabriele e quelle del sodalizio rossoblù. Non proprio un fulmine a ciel sereno, visto che fra le righe si poteva scorgere questa possibilità.

Questo perché da qualche giorno le parti hanno utilizzato i social per comunicare quanto stesse avvenendo.

Nel ringraziare la squadra per la bellissima cavalcata, che ha portato a sfiorare il salto in A2, il tecnico ha scritto: «Sono stati due anni per me irripetibili e scrivo con molta commozione perché so di aver dato tutto me stesso e adesso ho bisogno di riposare e riflettere». Di fatto una frase di addio, che poi è stata confermata dalla società di Borgata Aurelia, che forse non si aspettava questo epilogo: «La Futsal Academy comunica di aver ricevuto le dimissioni del mister Vincenzo Di Gabriele dall’incarico di allenatore della prima squadra e del suo collaboratore Marco Percuoco. Il mister ha motivato la propria scelta con improrogabili esigenze personali che non gli consentono di proseguire il rapporto professionale con la necessaria serenità.

La società, insieme al Direttore Sportivo, ha provato a individuare soluzioni per dare continuità alla collaborazione, ma ha dovuto prendere atto della volontà del tecnico, accettandone le dimissioni nel rispetto dell’uomo e del professionista». A quarto, si è aggiunta la dichiarazione del presidente Elso De Fazi: «Una decisione inattesa che porta la società a valutare una rimodulazione del progetto tecnico, con l’obiettivo di garantire continuità al percorso intrapreso all’interno di un nuovo assetto. Rispettiamo la scelta di Vincenzo e Marco, sebbene arrivata in modo inaspettato. Li ringraziamo per la professionalità e il lavoro svolto. Ora la nostra priorità è tutelare la squadra e il progetto sportivo, adattandolo alle nuove circostanze.

A entrambi, da parte della società, dei tifosi e dei nostri giovani atleti, va il più sincero augurio per il futuro professionale.

La società è già al lavoro per programmare al meglio la prossima stagione».

Che tradotto significa: probabilmente più di qualche giocatore andrà via, non c’è ancora il nome dell’allenatore pertanto pensare di accettare un ipotetico ripescaggio in A2 potrebbe essere una mossa azzardata. Tant’è vero che, nell’annunciare il nuovo direttore sportivo, si specifica come la categoria dell’anno prossimo della Futsal sarà ancora la serie B, con ambizioni diverse: «A seguito delle dimissioni di Vincenzo Di Gabriele, che ringraziamo nuovamente per i due anni vissuti insieme, contestualmente sono venuti meno alcuni sponsor fondamentali che avrebbero reso possibile un eventuale ripescaggio in Serie A2.

La società, con senso di responsabilità e grande determinazione, ha quindi scelto di rivedere i propri programmi. Due anni fa, in molti davano già per finita questa realtà. Si parlava di una società destinata a scomparire. La verità è stata un’altra: siamo ripartiti, più forti e più uniti di prima. Il valore aggiunto di questo nuovo percorso sarà la nomina del nostro nuovo Direttore Sportivo, Andrea Candeloro, figura di competenza e visione che contribuirà alla crescita del progetto. La Futsal Academy comunica ufficialmente che, per la stagione 2026/2027, sarà ai nastri di partenza del campionato nazionale di Serie B. Con orgoglio, identità e fame: continuiamo a scrivere la nostra storia».