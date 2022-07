La Futsal Civitavecchia punta dritta su Lorenzo Appetecchi • Terzo Binario News

Occhi nerazzurri anche sull’altro giocatore del Santa Severa Patrizio Maggi mentre c’è anche l’iscrizione in serie D

Conferme, lusinghe di mercato serie D.

Comincia a strutturarsi la stagione 2022-2023 della Futsal Civitavecchia, che in questi giorni sta sistemando le tessere del mosaico sia della prima squadra che delle giovanili e ora dell’ultima serie regionale.

In mezzo, la volontà di portare in nerazzurro un paio di giocatori importanti che porterebbero in dote una buona dose di qualità.

E prima ancora delle conferme ecco i due desideri di mercato: entrambi del Santa Severa Futsal, sono il portiere Lorenzo Appetecchi e Patrizio Maggi. Sul numero uno c’è da trovare l’accordo, sul giocatore «che già ha militato con noi, la speranza di un ritorno che sarebbe gradissimo» le parole del presidente Elso De Fazi. Di discorsi aperti ancora ce ne sono, intanto con Danilo Boriello, indeciso se continuare a giocare o no; capitan Fabrizio Fattori, superconfermato dal punto di vista della società ma alle prese da tempo con malanni fisici, che lo hanno tenuto fuori quasi tutta la stagione. Per settembre inizierà da capitano non giocatore per vedere poi come evolve. Discorso simile a quello di Borriello per Davide Cerrotta: lui soffre di pubalgia ma se decidesse per un’altra stagione in campo sarebbe nerazzurro. Ai saluti invece Matteo Tiberi destinato al percorso inverso ovvero direzione Santa Severa. «Uno stage under 21 fatto emergere le qualità di alcuni ragazzi e sono stati avviati i contatti con l’Atletico Tirrena per portare al Lottatori due giovani promettenti» la conclusione di Elso De Fazi.

Dopo il cambio in panchina, con l’arrivo di Umberto Di Maio, in tema di riconferme si è partiti da capitan Damiano Leone e Christian Trappolini. Restano nerazzurri Michele Notarnicola, Andrea Ferraccioli, Tiziano Moretti ed Emanuele Todaro. L’ultima novità è l’iscrizione al campionato di serie D con la squadra affidata a Gianmarco Eramo.