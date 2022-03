La Futsal Civitavecchia perde con onore contro la capolista Laurentino: 4-2 - Terzo Binario News

Finisce la corsa alla vetta della Futsal Civitavecchia ma la testa resta alta. I nerazzurri hanno perso 4-2 nell’impianti del Laurentino Futsal primo della classe però gli uomini di Simone Tangini hanno giocato alla pari e alla fine i romani hanno dimostrato di meritare la posizione che occupano e che probabilmente varrà la promozione in serie B.

Per la sesta giornata del girone B di C1 in campo sono andate le prime due squadre del raggruppamento, con il Laurentino a quota 47 punti in classifica e i civitavecchiesi secondi a 40.

Nel primo tempo le due compagini si sono equivalse, con rete del vantaggio laurentino siglata da Mirko Ardone, a cui è seguito il pareggio di capitan Damiano Leone.

A 10 secondi dalla fine del parziale raddoppio dei padroni di casa ad opera di Alessandro Di Nardi. Nella ripresa si potrebbe pensare che gli ospiti possano accusare il colpo, cosa che effettivamente accade con il 3-1 di Alessio Marras. Poi però parte una bella riscossa, culminata con il centro del 3-2 a firma di Daniel Nistor. La Futsal è in palla e rischia diverse volte il pareggio con tanto di proteste per un’azione in cui i civitavecchiesi sostengono che la sfera abbia varcato la linea. Tangini prova il tutto per tutti nel finale, avanzando Danilo Boriello in posizione di portiere di movimento nel tentativo di mettere pressione per cercare il 3-3. Rischio calcolato che prevede di prestare il fianco al contropiede, come effettivamente accade perché a pochi secondi dalla fine Tiziano Merlonghi mette in rete il punto del 4-2 definitivo.

Nonostante la sconfitta, il mister spende parole di miele per i suoi giocatori: «Posso solo applaudire la squadra per il modo con cui ha interpretato la partita. Davanti avevamo la prima della classe eppure dai ragazzi è arrivata una prestazione importante. Anzi, meritavamo almeno il pari se non proprio la vittoria».

In classifica, come si accennava, il Laurentino è arrivato a 50 punti mentre la Futsal è stata raggiunta a quota 40 dall’Atletico Grande Impero. Una lunghezza sotto c’è il Torrino e a 35 – anche se fuori dai play-off – la Spes Poggio Fidoni.

Sabato la Futsal Civitavecchia torna all’Ivan Lottatori dove attende l’arrivo proprio del Torrino per un altro scontro diretto, anch’esso forse decisivo.