La Futsal Civitavecchia oggi a Valcanneto - Terzo Binario News

Missione da non fallire quella odierna della Futsal Civitavecchia. I nerazzurri dalle 15 sono ospiti del Valcanneto, per la decima di ritorno e quartultima giornata del girone B di C1 e appunto la missione è quella di vincere per consolidare il secondo posto.

Attualmente la situazione vede ormai virtualmente promosso in B il Laurentino capolista con 56 punti, Futsal a quota 47, Atletico Grande Impero 46 e Torrino, ultima compagine attualmente nel “circolo” dei play-off, a 42. Una lunghezza sotto, il Poggio Fidoni.

Torrino-Tormarancia e Cccp 1987-Grande Impero le gare che interessano Damiano Leone e compagni, che oggi si troveranno al cospetto del quintetto cerite, terzultimo della classe e quindi affamato di punti. Attualmente sarebbe inserito nei play-out ma è distante appena tre lunghezze dalla salvezza diretta. Dunque guai a pensare che sarà in confronto semplice.

Lo sa bene mister Simone Tangini, che torna in panchina dopo l’assenza di sabato scorso, che come al solito deve gestire un gruppo ridotto all’osso senza però rinunciare all’ottimismo. «Nonostante la situazione da affrontare c’è fiducia – e andrà studiata qualche soluzione per avere in campo gli under, attualmente indisponibili per motivi diversi. Tuttavia confido di recuperare almeno Daniele Lipparelli». Le impressioni sul Valcanneto e e sull’impianto dove gioca: «Saremo impegnati in un confronto al coperto ma è un palasport dalla superficie ristretta. È una partita difficile da inquadrare perché il quintetto di Cerveteri sta lottando per la salvezza e mi aspetto delle complicazioni, visto che sono anche in un buon momento di forma. Visto che vengono da un pari e da una sconfitta di misura, quest’ultima maturata contro il Poggio Fidoni, che insieme a noi sta lottando per gli spareggi-promozione. La ricetta per vincere è quella di sempre ovvero giocare la nostra partita, non quella i funzione dell’avversario».

Per il tecnico indisponibili il portiere Danilo Boriello per squalifica oltre a Tommaso Lavalle infortunatosi nell’ultima seduta di allenamento. Detto di Lipparelli, che si è fatto male alla coscia, gli altri giocatori in lista saranno gli stessi che hanno battuto di misura l’Aranova all’Ivan Lottatori sabato scorso.

In C2 il Santa Severa, in lotta per i play-off, nella penultima giornata è ospite dello Spinaceto. Obbligo di vittoria, viste le sfide facili in cui saranno impegnate le concorrenti.