La Futsal Civitavecchia centra i play-off • Terzo Binario News

Con una giornata d’anticipo, la Futsal Civitavecchia centra l’obiettivo stagione. Infatti i nerazzurri, con la vittoria di sabato per 8-4 sul campo dello Sporting Club Santos MMXIX (che peraltro retrocede in C2 aritmeticamente a seguito di questa sconfitta), occupano uno dei tre posti per giocarsi gli spareggi-promozione anche se c’è da determinare la posizione definitiva. Si è giocata la penultima giornata del girone B di C1.

Un passo indietro: prima del successo di sabato, i civitavecchiesi avevano infilato una vittoria forse ancora più importante perché all’Ivan Lottatori avevano battuto il Cecchina secondo della classe per 7-4.

Un successo di prestigio, che ha regalato tre punti – oggi risultati decisivi nella corsa ai play-off. Nell’occasione segnarono due volte Diego López, due Jacopo Santomassimo, poi Manuel Terzini, Cristian Trappolini e capitan Andrea Giocondo.

Sabato invece, dopo un inizio appannaggio del Santos, è uscita fuori la qualità dei civitavecchiesi che sono andati in gol due volte ciascuno con Santomassimo, Manuel Morra e Matteo Proietti, e centri anche per López e Trappolini. Dice mister Vincenzo Di Gabriele: «Il successo è talmente importante che ci consegna l’accesso al post-campionato. Ora va preparata al meglio l’’ultima giornata così da ottenere il terzo posto. Mi complimento con la squadra, per la forza dimostrata, con una nota di merito per i 16enni Matteo Taldini e Mattia Cucca, il cui contributo si sta facendo sentire».

Dunque in classifica la promozione in serie B de La Pisana è cristallizzata con i 59 punti, poi Cecchina 53 e Civitavecchia 48. Quarta è la Lidense a quota 47 ma incalzata dalla Vigor Perconti a 44.

Il 29 marzo la gara secca di play-out con la dirimpettaia del girone A, nella speranza che si possa disputare sul sintetico amico di Borgata Aurelia, anche se il cammino verso il salto di categoria è ancora lunghissimo. Intanto c’è da consolidare il terzo posto, operazione possibile in caso di vittoria nel derby di sabato prossimo contro il Santa Severa che avrà luogo a Civitavecchia.

Infine lo stesso Santa Severa, che nelle ultime due uscite non è riuscito a conquistare quel punto utile a cancellare lo zero in classifica, con la retrocessione certificata ormai da settimane. Per i neroverdi, dapprima la battuta d’arresto di misura, per 2-1 nella tana del Bracelli. Sabato invece, stesso risultato ma stavolta a vantaggio della Vigor Perconti (unica rete di Roberto Cattaneo) che ha espugnato il sintetico dell’Uliveto e che ha visto anche l’ultima uscita interna stagionale dei santaseverini.

Come accennato, la gara di commiato dalla categoria del Santa Severa si disputerà a Civitavecchia e sarà il derby con il Civitavecchia.