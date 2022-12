La Futsal Civitavecchia brinda alle giovanili e alla ristrutturazione del Lottatori 2 • Terzo Binario News

Premi alla cena natalizia, l’idea è di rimettere in piedi l’impianto attiguo e aprire una palestra per i soci

Benino stanno andando le giovanili della Futsal Civitavecchia, con qualche risultato altalenante ma nel complesso i giovani nerazzurri si stanno dimostrando competitivi.

Prima della sosta, l’Under 19 ha ceduto al Bracelli per 5-4, con reti di Balistreri e Pernici e una doppietta di Biferini che vale il quinto posto in classifica. Per l’Under 17 di Daniele Pampinella passo falso esterno contro il Lido di Ostia per 5-2 con gol civitavecchiesi segnati da Di Mattia e Sarracco.

Bella soddisfazione per il gruppo allenato da Massimo Pierantoni: infatti Diego Serra, Tommaso Di Gennaro e Giordano Farace sono stati convocati in rappresentativa Under 15 e quest’ultimo ha siglato una doppietta nel successo dell’Ivan Lottatori ai danni della Roma 3Z. Di Lutzu l’altro centro nerazzurro.

Durante la cena di Natale, alla quale hanno presenziato il sindaco Ernesto Tedesco e il delegato allo sport Matteo Iacomelli, è stata annunciata la ristrutturazione del secondo campo e la speranza riguarda anche la realizzazione di una piccola palestra ad uso esclusivo dei soci. Poi sono stati premiati per le doti umane, tecniche e sportive, e soprattutto per l’attaccamento ai colori sociali, mister Giampiero Capraro della Under 19, mister Massimo Pierantoni della Under 15 élite e il giocatore Valerio Piferi.