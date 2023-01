La Futsal Civitavecchia batte il Valcanneto ed esce dall'apnea • Terzo Binario News

I risultati delle giovanili nerazzurre

La Futsal Civitavecchia esce dall’apnea, iniziando a respirare. C’è voluto un successo di misura – di quelli non proprio comuni su campi di calcetto – per 1-0 affinché la classifica cominciasse ad essere meno pesante.

Nella seconda giornata di ritorno del girone B di C1, all’Ivan Lottatori i nerazzurri hanno avuto ragione del Valcanneto, che prima di giocare era in piena lotta per i play-off.

Non a caso, prima della sfida, il tecnico civitavecchiese Umberto DI Maio era piuttosto preoccupato perché, a parte la parentesi contro il Palombara, nei confronti di alta classifica la squadra non sempre aveva risposto adeguatamente.

Stavolta invece il successo c’è stato, pieno e utilissimo a rilanciare la Futsal in un momento in cui il calendario sospende momentaneamente le gare con compagini di vertice mentre prevede scontri diretti con compagini di medio cabotaggio.

Tornando alla sfida di sabato contro il Valcanneto, la gara – probabilmente anche a causa del vento che ha soffiato forte su borgata Aurelia – è rimasta bloccata sullo 0-0 fino a pochi minuti dalla fine. A siglare il gol-vittoria è stato Tiziano Moretti.

«Il punteggio finale mostra chiaramente cosa è successo in partita – spiega Di Maio – ovvero una sfida rimasta in bilico fino all’ultimo. Anzi, avremmo potuto segnare anche il 2-0 se l’arbitro non avesse fischiato sul tiro scoccato dal portiere Claudio Cleri mentre la palla stava finendo in rete. Comunque i movimenti difensivi sono stati buoni ma più in generale è la prestazione collettiva a confortare. Ecco perché tutti i pentacalciatori si meritano i complimenti miei». In classifica i nerazzurri hanno raggiunto quota 19 punti agganciando il Parioli, una lunghezza sotto l’Aranova. E sabato sfida da non fallire in casa del Trastevere, che in graduatoria si trova tre punti sotto i civitavecchiesi.

Per i nerazzurri di serie D è stato felice il ritorno in campo post-natalizio. Infatti è arrivato un successo, sempre al Lottatori, ai danni del Santa Maria Assunta e San Giuseppe Primavalle. Risultato finale di 3-2 per gli uomini di Gianmarco Eramo, che vale il raggiungimento degli 11 punti in classifica, al centro della graduatoria. Invece per quanto attiene l’under 21 regionale girone B, nell’ultima giornata di andata, i giovani nerazzurri hanno ceduto in casa lo scontro diretto con l’Olimpus Torraccia per 3-1, con il centro civitavecchiese a firma di Gravanago. La sconfitta costa la vetta al quintetto guidato da Simone Tangini proprio a vantaggio dell’Olimpus Torraccia salito a 22 punti mentre la Futsal è rimasta a quota 21. Infine, battuta d’arresto anche per l’under 19 regionale battuta a Borgata Aurelia dal Cures per 4-3. Alla formazione locale di non sono bastati i gol di Biferini, Carroni e Pernici per battere la compagine di Passo Corese. In classifica i ragazzi di Giampiero Capraro sono rimasti a metà classifica con 12 punti.

Infine in C2, il Santa Severa pareggia ad Anguillara per 1-1 (rete neroverde di Manuel Morra) e vede allontanarsi il primo posto. Infatti la capolista Canottieri Lazio ora è a +7.