La Futsal Academy pensa alla manutenzione del Lottatori durante il Covid - Terzo Binario News

Con l’attività sportiva ferma, l’occasione diventa propizia per procedere a qualche lavoretto di sistemazione degli impianti. Le giornate in fondo sono quasi primaverili ed ecco che alla Futsal Academy ne hanno approfittato per sistemare l’Ivan Lottatori.

Per la precisione, si è trattato solo di un piccolo intervento al campo di Borgata Aurelia, volto a evitare l’allagamento di un’area adiacente al campo. Ripristinata la pendenza, l’acqua fluisce e non dovrebbe creare più problemi.

Insomma, si tratta giusto di manutenzione ordinaria ma non si riesce ad andare oltre perché gli investimenti sull’Ivan Lottatori sono stati importanti e la società rossoblù è troppo esposta per pensare a qualche altra novità: “Forse è presto per pensare alle tribune, anche mobili – spiega il presidente del sodalizio Elso De Fazi – perché con l’attività siamo fermi da febbraio e quel poco che si fa è tutto a titolo gratuito. Per carità, servirebbero pure ma ci ragioneremo semmai sul medio o lungo periodo, non sull’immediato>.

Per quanto attiene i campionati, al fermo della prima squadra di C2 ormai conclamato, si aggiunge quello di Under 21 e Juniores. “Abbiamo deciso così – riprende il presidente – sfruttando la possibilità concessa dalla Federcalcio, che consentirà la ripresa della preparazione che ricominci il calcio a 5 giocato. Al momento è inutile fare allenamenti individuali, visto che su un campo da 40 metri x 20 il distanziamento è relativo, nonostante il nostro sia ben più ampio rispetto alle misure standard>.

Diverso il discorso per i bimbi: “Loro possono svolgere regolarmente l’attività per fortuna e popolano il campo. Il distanziamento è rispettato ma almeno loro possono divertirsi tenendo in vita l’impianto di Aurelia> conclude Elso De Fazi.