La fuga di Kimba a Ladispoli, il Circo Rony Roller: "Grazie per averlo fatto tornare sano e salvo" • Terzo Binario News

“Grazie a tutta la città di Ladispoli per la pazienza ed il supporto dato in queste ultime ore.

Soprattutto un grande ringraziamento va al Sindaco Alessandro Grando come a tutte le autorità e forze dell’ordine che hanno fatto di tutto per portare a casa Kimba in salute”.

Questo il testo di un post del circo Rony Roller e Stefano Orfei, che rimane in città fino al 19 Novembre.

Ha aggiunto una delle responsabili del circo Daniela Vassallo al Tgr Lazio: “Si sono allungati i tempi per ragioni logistiche e non c’è mai stata una situazione di pericolo”.

Anche loro hanno sporto denuncia perché affermano di aver trovato un lucchetto della gabbia tranciato.