La Fondazione Molinari promuove "Se leggi tu...leggo anche io!" - Terzo Binario News

Insieme si è più forti, lo dimostra il fatto che varie realtà del territorio si sono riunite per partecipare ad un bando e siamo risultate vincitrici. Sono molte le attività a supporto della lettura per la prima infanzia che stanno per partire.

Tutte le iniziative saranno completamente gratuite, aperte a tutti e nel rispetto delle norme anti-Covid.



Titolo Progetto: “Se leggi tu…leggo anche io!” , risultato vincitore per il Bando “Leggimi 0-6” 2019- Bando per la promozione della lettura nella prima infanzia

Promosso e finanziato : da il “Centro per il libro e la Lettura” e “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”

Capofila: Ass.ne Il Ponte Centro di Solidarietà di Don Egidio Smacchia

Partner: Fondazione Angelo e Mafalda Molinari – Ass.ne Giocosamenteinvento – ASL Roma 4 – Galleria del Libro snc – Adamo Onlus – Biblioteca Comunale di Allumiere – Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù 1 –

Durata: 12 mesi – dal 02/11/2020 al 31/10/2021 Attività previste per bambini da 0 a 6 anni:

– Donazione angoli di lettura presso associazione scuole e studi pediatrici

-laboratori di lettura con la musica

– laboratori di lettura creativa nell’orto

– laboratori estivi di lettura di narrativa per ragazzi

-laboratori di lettura genitori e bambini a rischio

– letture per neomamme nei corsi post-parto

– Letture ed eventi mensili presso biblioteche, librerie, parchi e spazi all’aperto

– donazione libri a bambini e famiglie

-Formazione per insegnanti

– Formazione per genitori

FONDAZIONE ANGELO e MAFALDA MOLINARI ONLUS