La Fiom Civitavecchia su Torre Nord: "Centrale a regime, attenzione alla sicurezza" • Terzo Binario News

“Continua il ritmo sostenuto della Centrale: una netta inversione di tendenza rispetto all’andamento degli ultimi anni che impone una particolare attenzione su tutti gli aspetti legati alla sicurezza per i lavoratori, quindi allo stato degli impianti e delle aree della Centrale.

Se la decisione di Enel di aumentare la durata delle singole fermate fosse confermata sarebbe una scelta giusta, ma ancora insufficiente.

Serve intensificare le manutenzioni e gli interventi di messa in sicurezza anche tra una fermata tipica e l’altra, per ridurre al minimo sia i rischi per i lavoratori che quelli di fuoriuscita di sostanze potenzialmente nocive.

Sollecitiamo Enel a prendere provvedimenti in questo senso.

Inoltre non è ancora chiaro se le pulizie industriali saranno o meno messe a gara. Per quanto è di nostra competenza ci permettiamo di segnalare che l’ultimo “giro” risale solo a poco più di un anno fa e che in una fase così particolare i lavoratori avrebbero quanto meno diritto a un po’ di tranquillità.

Anche con la clausola sociale rimane il fatto che i cambi di appalto sono sempre momenti delicati, in cui è chiaro cosa si lascia ma non cosa si trova.

Transizione – Entriamo nel vivo di passaggi istituzionali determinanti. La conversione in Legge del Decreto Aiuti ha istituito un Comitato per la transizione delle Centrali di Civitavecchia e Brindisi con il compito di trovare soluzioni per rilanciare le attività imprenditoriali e tutelare l’occupazione. Chiediamo alle forze politiche di fare in modo che l’attuale momento di stallo fino all’insediamento di un nuovo Governo non abbia riflessi negativi su questo passaggio.

Piano Regione Lazio “Transizione Civitavecchia 2022-26” – Abbiamo chiesto di dettagliare meglio le attività considerando le mansioni dei metalmeccanici; di prevedere il coinvolgimento e la riconversione anche delle piccole-medie imprese locali; infine di chiarire cosa significa “lavorazioni di componentistiche”: perchè la creazione di filiere artigianali è la strada giusta, ma l’intera occupazione si tutela con una riconversione industriale verso attività di costruzione e produzione, non solo assemblando prodotti importati.

Parco Eolico Offshore – Dopo la verifica amministrativa è iniziata l’istruttoria della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, che ha il compito di svolgere le procedure di valutazione ambientale per i progetti di competenza statale ed è composta da esperti e presieduta dal Ministero della Transizione Ecologica.

Ai lavoratori ed a tutti coloro che hanno a cuore il futuro del territorio chiediamo di mantenere alta l’attenzione continuando a partecipare a tutte le iniziative che si renderanno necessarie su tutti i temi, sia locali che generali”.



FIOM – CGILCivitavecchia Roma nord Viterbo