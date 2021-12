La Fiom Cgil Civitavecchia sullo sciopero del 16 dicembre: "Uscita dal carbone conservando i posti di lavoro" - Terzo Binario News

La legge di bilancio non dà le risposte di cui c’è bisogno per cambiare concretamente le condizioni di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e per rafforzare la coesione sociale e territoriale.

La transizione ecologica è tra i temi centrali che il Governo non affronta ancora come dovrebbe: l’industria del nostro paese ha di fronte un passaggio epocale, ma ancora manca una visione strategica per la sostenibilità ambientale delle produzioni e per l’industrializzazione delle relative filiere a garanzia di tutta l’occupazione.

Transizione della Centrale TVN

Continueremo a mobilitarci per ottenere il mantenimento di tutti i posti di lavoro dei lavoratori dell’indotto anche dopo l’uscita dal carbone e rivendichiamo un confronto serio, dati alla mano, con il Governo e i Ministeri competenti. Vogliamo una transizione giusta, rispettosa dei lavoratori, e verde.

L’eolico-offshore è un progetto condiviso dal territorio e merita rispetto. Inoltre Civitavecchia ha anche tutte le competenze necessarie per ampliarlo con lo sviluppo di un hub finalizzato alla costruzione e l’assemblaggio di impianti di quel tipo.

Siamo certi che un progetto con queste caratteristiche potrà trovare anche l’interesse di importanti realtà industriali metalmeccaniche: per questo motivo le associazioni datoriali dovrebbero fare un passo in più, mentre Enel – che tra i suoi azionisti ha il Ministero e importanti investitori istituzionali – dovrebbe passare dai comunicati ai fatti e collaborare per garantire un futuro a tutti i lavoratori”.

FIOM – CGIL

Civitavecchia Roma nord Viterbo