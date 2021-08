La Filcams Cgil preoccupata per la 14esima non erogata ai dipendenti Sgm - Terzo Binario News

La FILCAMS CGIL ancora un volta è costretta a denunciare pubblicamente, il mancato pagamento della 14° mensilità da parte dell’ Azienda SGM che svolge i servizi di portierato e la gestione del teatro per conto dell’amministrazione comunale.

Ancora ad oggi la 14° mensilità prevista dal CCNL di categoria che doveva essere erogata entro il 15 di luglio non è stata retribuita, malgrado il sollecito fatto in data 29 luglio dalla scrivente sia all’azienda SGM che al comune inoltrata per via PEC, inoltre nutriamo una forte preoccupazione anche per il pagamento della mensilità di luglio prevista per il giorno 12 agosto..

Preoccupa ancora di più la latitanza dell’azienda e del comune stesso da cui non abbiamo ricevuto alcuna risposta in merito.

Il protrarsi di questa situazione ci costringerà ad intervenire per le vie legali facendo rispondere in solido la committente cioè il comune.

Nel contempo siamo a chiedere al comune nella persona del sindaco di farsi promotore al più presto di intervenire, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori”.

La segreteria FILCAMS CGIL

Civitavecchia Roma Nord Viterbo

Carlo Proietti