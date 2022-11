La Fidapa Tolfa invita a "Un tea con Jane e Agatha", venerdì al Polo culturale • Terzo Binario News

Alle 16,30 chiacchierata con la scrittrice Federica Marchetti che parlerà di Austen e Christie

Ancora un appuntamento targato Fidapa a Tolfa. Stavolta l’idea della sezione collinare, guidata dalla presidente Giuseppina Esposito, è quella di offrire un vero tea all’inglese, venerdì alle 16,30 al Polo Culturale, mentre si faranno quattro chiacchiere, informali ma molto interessanti, grazie alla scrittrice viterbese Federica Marchetti che racconterà delle opere e delle vite di due autrici britanniche di enorme spessore, quali Jane Austen e Agatha Christie.

Federica Marchetti ha infatti studiato a lungo e approfonditamente entrambe le scrittrici, pubblicando due libri su di loro, e nell’incontro di venerdì ne parlerà, raccontando le loro differenze – dovute soprattutto all’epoca in cui sono vissute e ai diversi generi in cui si sono rese entrambe grandi e universalmente apprezzate – ma anche quelle che sono le loro similitudini e somiglianze.

L’incontro tolfetano, che ha il patrocinio dell’amministrazione comunale, sarà a cura della giornalista Cristiana Vallarino, socia Fidapa. Saranno le “fidapine” a preparare gli spuntini da servire col tè. In chiusura, dopo le domande dei presenti, il momento “firmacopie” per chi decida di acquistare i libri.

Marchetti tiene incontri simili da tempo sia nella sua città natale ma anche altrove. Il mese scorso è stata alla libreria di Tarquinia “Vita Nova” dove ha raccontato dei crimini della Londra Vittoriana, focalizzandosi su Jack the Ripper, il 26 era alla libreria Etruria di Viterbo per discutere delle Mitford, giovedì primo dicembre invece parlerà al gruppo di lettura di Civitavecchia proprio di Jane Austen e della sua produzione. A Tolfa è già stata nel 2014 quando partecipò, l’8 marzo, a “Donne in Giallo&Noir”.

Federica Marchetti è una freelance, scrittrice, art director e creatrice della fanzine sul giallo “Il Gatto Nero”. Oltre a collaborare con siti e riviste, ha organizzato e curato numerosi incontri culturali tra cui la rassegna “Viterbo in Giallo”. Ha, inoltre, creato “I racconti del Gatto Nero”, una serie di gialli ambientati a Viterbo, curato club di lettura e organizzato cene con delitto. Dopo “Giallo in TV” e numerosi altri racconti, ha pubblicato i romanzi “Fuga d’autore”, “Lady Madonna”, “La Signora in Giallo. Che fine ha fatto Jessica Fletcher?” e quindi “A proposito di Jane Austen” e “A proposito di Agatha Christie”.