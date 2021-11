La Fidapa Tolfa a scuola per spiegare a differenza fra “Lègami” o “Legàmi” - Terzo Binario News

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Lezioni diverse dal solito per i ragazzi delle seconde e terze medie dell’I.C. Comprensivo di Allumiere e Tolfa, grazie all’iniziativa della locale sezione Fidapa e al supporto della dirigenza scolastica in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

L’associazione, presieduta da Giuseppina Esposito, ha mostrato agli allievi un video emblematico già dal titolo, da leggere indifferentemente “Lègami” o “Legàmi”. Infatti, il corto entra nell’universo del rapporto di coppia per analizzare come l’amore può trasformarsi in morte.

Il cortometraggio, dedicato all’emergenza del femminicidio, diventata ancora più drammatica a causa della pandemia, è stato realizzato nel 2018come saggio finale del laboratorio di sceneggiatura dell’Associazione Filmaker e Videomaker italiani.

Scritto con Gianfranco Isernia, fondatore del Centro Internazionale La Cometa di Roma, da Maddalena Santucci che lo ha diretto. Riprese di Enrico Farro; trucco e scenografia di Valentina Corona.

Protagonista maschile Marco Vallarino, attore diplomato all’Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico, ha lavorato con registi e attori di fama come Monica Vitti, Andrea Camilleri, Rossella Falk, Paola Cortellesi. E’ anche regista e operatore Feldenkrais, attualmente insegna di recitazione e dizione a La Cometa. Il personaggio femminile lo interpreta Tullia Di Nardo, laureata alla University of Malta in Performing Arts, ha recitato in spettacoli teatrali, film e fiction tv.

Maddalena Santucci, giornalista, lavora a Radio Rai dal 2000, vicecaporedattrice del Gr2, cura la messa in onda, su Radio2, delle edizioni del Giornale Radio di cui è anche conduttrice. Nel 2016 incontra il video grazie al Mobile Journalism, immagini realizzate con il telefonino. Da allora è cominciato un percorso di approfondimento del linguaggio cinematografico, non solo con lo smartphone, ma anche con modalità più tradizionali. Il video “Legami” ne è un esempio.

Dopo aver visto il “corto”, in diversi incontri (seguendo le norme anti Covid) i ragazzi lo hanno commentato insieme alle due Fidapine Adriana Adriani, insegnante di religione e Cristiana Vallarino, giornalista. Quest’ultima ha poi parlato ai ragazzi dell’emergenza femminicidi nel mondo e in Italia, riferendo dei dati e spiegando quali sono al momento gli strumenti legislativi a disposizione. Gli alunni hanno assistito interessati e incuriositi, ponendo diverse domande. A completamento dell’iniziativa, ciascun ragazzo si è cimentato in un elaborato a scelta: tema, poesia, racconto, disegno. Uno per plesso, ritenuto più originale, sarà premiato dalla commissione formata dalle socie Fidapa.