La Fidapa Civitavecchia propone le "Narrazioni sulla maternità" di tre scrittrici - Terzo Binario News

“Narrazioni sulla maternità” è l’iniziativa organizzata dalla Sezione FIDAPA BPW – Italy di Civitavecchia, in collaborazione con l’Associazione Book Faces, per parlare dei diversi modi di essere madre, attraverso la presentazione di tre autrici.

Con il primo incontro, alla presenza della scrittrice Maddalena Vianello, si darà voce al fenomeno della Procreazione medicalmente assistita.

L’intento del primo appuntamento è quello di affrontare un tema di cui, ancora oggi, si parla poco sia in ambito pubblico che privato, nonostante siano numerose le Donne che vi si affidano con motivazioni ed esiti differenti.

“Come FIDAPA Sezione di Civitavecchia – sostiene la Presidente Maria Cristina Ciaffi – riteniamo sia utile parlarne. Per secoli le donne sterili sono state “ripudiate” in quanto considerate malfunzionanti e quindi inutili. Poco è cambiato al riguardo, se pensiamo ai sensi di colpa e di inadeguatezza che le stesse donne provano.”

“In fondo al desiderio” è la narrazione di dieci esperienze che le protagoniste hanno voluto condividere, per essere di aiuto ad altre donne, per fare rete tra chi si trova ad affrontare lo stesso percorso. Aiutarsi per superare la vergogna di sentirsi “difettose” e non cadere nella solitudine e nella depressione.

A dialogare con l’autrice saranno le socie Caterina Battilocchio ideatrice del progetto e Claudia Pescatori.

L’appuntamento è per venerdì 11 febbraio alle ore 17,30 presso la Sala Giusy Gurrado della Fondazione Ca.Ri.Civ., in Via Risorgimento 8/12.

Naturalmente per entrare è necessario il Green Pass rafforzato.