La Fiadel spara a zero sulla Attig: "Lodevole lo spostamento di Di Marco all'Urp'" • Terzo Binario News

“Purtroppo questo il risultato quando il responsabile di un sindacato, Fabiana Attig, ricopra contemporaneamente anche il ruolo politico di consigliere comunale di opposizione con la lista Grasso-La Svolta.

Di fronte alle menzogne occorre fare chiarezza.

Come organizzazione sindacale abbiamo approfondito la questione del trasferimento del signor Fabiano di Marco.

Abbiamo, in particolare, verificato il capitolato dei servizi del portierato ed abbiamo rilevato che non è prevista la postazione presso l’aula

Cutuli tra l’altro credo che quella postazione senza un computer, un telefono ed isolata dal contesto e sia altresì degradante per un lavoratore che di fatto non fa nulla.

Le uniche postazione di portierato previste a Palazzo del Pincio sono ubicate all’ingresso principale, all’Urp ed in segreteria del sindaco.

Certamente la collocazione all’URP per il Di Marco potrebbe essere più utile e gratificante consentendo di aiutare ed offrire un servizio a coloro i quali abbiano la stessa disabilità nel comunicare con le istituzioni, attraverso l’uso del linguaggio dei segni.

Esprimiamo, quindi, piena condivisione ed apprezzamento per questa è un’iniziativa, lodevole per l’utenza e non certo degradante per il lavoratore”.

FIADEL coordinamento provinciale Roma nord