"La fiaccola degli ideali", il ricordo per i parà che parte da Tarquinia e arriva a Pisa • Terzo Binario News

“LA FIACCOLA DEGLI IDEALI”, appuntamento importante in ricordo di quei soldati che consegnarono con valore la loro vita alla propria Patria.

Alla Cerimonia saranno presenti oltre il Comune di Tarquinia con il Gonfalone cittadino, anche le Sez. ANPd’I di Viterbo e Roma, l’Asso Arma rappresentata dal Presidente Maurizio Paliani e da tutte le Associazioni d’Arma locali.

La ” FIACCOLA DEGLI IDEALI ” attraverso i Tedofori della Sez. di Viterbo

Capitanata dal 1° M.llo lgt Paracadutista Giampiero Monti medaglia d’argento al Valor militare, dopo una breve cerimonia presso il Monumento dei Paracadutisti in Viterbo, la Fiaccola raggiungerà il Sacrario del Cimitero Monumentale di Tarquinia.

Dopo l’intervento delle Autorità locali, verrà deposto un cuscino floreale all’interno del Sacrario, il Presidente della Sezione Paracadutisti di Tarquinia Giulio Maria Ciurluini, leggerà la preghiera del Paracadutista.

Subito dopo verrà accesa la FIACCOLA DEGLI IDEALI, saranno i nostri Tedofori Paracadutisti Massimo Sabbatini e Marco Valerio Verni della locale Sez ANPd’I a dar vita alla marcia, partendo alla volta di Pisa, il corteo che transiterà per le vie cittadine, sarà scortato da una pattuglia dei Carabinieri di Tarquinia per arrivare sulla via Aurelia.

La staffetta della locale sezione, lungo il percorso si alternerà con la Sez. ANPd’I di Roma dove il 27 Ottobre prossimo insieme alle Fiaccole di Castel Benito e Tradate entreranno con tutti gli onori Civili e Militari nella Caserma CAPAR di Pisa per dare inizio alla Festa della Brigata Paracadutisti Folgore.