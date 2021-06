La Festa della Repubblica 2021 a Cerveteri - Terzo Binario News

Oggi è la Festa della Repubblica Italiana. Nel 1946, esattamente 75anni fa, l’ Italia diventava una Repubblica.

Anche quest’anno, seppur in forma ristretta a causa della situazione sanitaria ancora in corso, abbiamo voluto celebrare questa data così importante per l’Italia, deponendo un omaggio floreale al Monumento ai Caduti del Parco della Rimembranza.

In questa data si ricordano gli Uomini e le Donne che hanno combattuto, sacrificando la propria vita, per un’Italia democratica, per la Repubblica e per un paese libero dall’oppressione e dal regime.

Speriamo che il prossimo anno si possa tornare a celebrare questa data, con una festa per tutta la città.

Buon 2 Giugno. Viva l’Italia, viva la Repubblica”.

Alessio Pascucci