La farfalla Rachele Ramadù vanto della Melone di Ladispoli - Terzo Binario News

“L’Istituto Comprensivo Corrado Melone fra i suoi allievi vanta una campionessa nazionale!!!



Questa direzione è lieta di complimentarsi con Rachele Ramadù, della classe 3M, la quale, da giovedì 11 dicembre 2020, è campionessa nazionale di ginnastica ritmica.

Rachele è descritta dai suoi docenti come una ragazza semplice ed umile che non ama essere al centro delle attenzioni, ma noi riteniamo si giusto darle merito per questo eccellente risultato.

In realtà questo è solo l’ultimo di una serie di trionfi: nella sua “carriera” Rachele è salita 35 volte sul podio di cui per ben 25 volte sul gradino più alto e, nei tre anni che ha trascorso alla Melone, ha conquistato ben 3 titoli nazionali.

Ottenere questi risultati richiede un impegno costante con lunghe sessioni di allenamento, sempre in giro per l’Italia per svolgere le gare. Questo costringe, non di rado, i nostri giovani atleti a studiare anche nei ritagli di tempo, in macchina o in palestra. Siamo orgogliosi di Rachele che, oltre ad essere un’atleta eccellente, è anche una brillante studentessa che riesce a conciliare sport e studio”.