La famiglia ovale piange Mariano Virgili, il presidente del Montevirginio Rugby - Terzo Binario News

La famiglia ovale piange Mariano Virgili, il presidente del Montevirginio Rugby. Non solo a Canale ma in tutto l’ambiente regionale ci sono stupore e costernazione.

Sulla pagina Facebook della squadra, poche parole: “Vola in alto zi Marià”. Tanti i messaggi di cordoglio sui social: “Condoglianze da parte dei Rinos Roma che si stringono a Voi”, “Mariano caro…. Sei stato tra le prime persone che ho conosciuto venendo a vivere a Cerveteri. Ti ho voluto subito bene. E tu a me. Non riesco ad immaginare il campo da rugby senza di te che gironzoli in giro. Ti porterò sempre nel cuore”.

E ancora: “Un dispiacere enorme x me Un caro amico …quando ho avuto bisogno di qualsiasi cosa non si è mai ritirato indietro …porterò un ricordo straordinario di questo grande omone…ciao Mariano cuore nobile”. Non solo: “Ciao Mariano e grazie per tutto quello che hai fatto x la corsa del bigonzo…..Condoglianze a tutta la famiglia”.

Questo il ricordo del Comune di Canale Monterano: “L’Anno orribile l’ha definito qualcuno e per la nostra Comunitá non puó essere che cosí. Ci ha lasciato il nostro concittadino Mariano Virgili, colonna della nostra Pro-Loco, della Contrada Casenove, dell’Asd Rugby Montevirginio e di altre mille situazioni dove potesse dare una mano.Le nostre sincere condoglianze vanno alla famiglia, l’abbraccio a chi gli ha voluto bene”.

Vola alto ZI MARIÀ 💙💙💙 Pubblicato da Montevirginio Rugby su Domenica 27 settembre 2020