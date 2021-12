La Elana Gym di Cerveteri sesta nella finale nazionale di ritmica a Caorle - Terzo Binario News

Un grandissimo risultato per una piccola società che si confronta con club che dispongono di impianti dedicati.

La Elana Gym di Cerveteri ha portato a casa il sesto posto al Campionato Nazionale d’Insieme Gold con un giallo in fase di qualificazione.

“Noi ci alleniamo nelle palestre scolastiche quando concesse e con il Covid situazione peggiorata. Questo dimostra il peso specifico importantissimo di questo traguardo” fanno sapere dal sodalizio.

“La grande costanza negli allenamenti e il lavoro delle ragazze hanno permesso di raggiungere un risultato eccezionale”.

La fase finale è stata conquistata anche dalla squadra giovanile e quest’anno ci sono state la Padroni campionessa regionale con due attrezzi e oltre alla terza finale individuale in tre anni.

Il giallo si è verificato per il passaggio in finale, Le farfalle locali pensavano di essere rimaste fuori per 0,15 di punto e sono arrivati i pianti. Non avevano però fatto caso che la squadra di San Marino non era in classifica e quindi avevano ottenuto l’ottavo posto, ultimo valido come accesso per la finale.

“Campionato Nazionale d’Insieme Gold” – Caorle 11 dicembre 2021

Categoria “OPEN” sarebbe da 16 anni in poi, le più grandi.

Ottavi classificati nelle qualificazioni (su 20 squadre ammesse)

Sesti classificati nella Finale

Chiara Crisci-Alessia Didoni-Marta Padroni-Ginevra Pellecchia-Francesca Santini. Riserva Viola Maffei

Elena Constantin l’allenatrice

Elana Gym Cerveteri-S.Marinella