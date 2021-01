La dottoressa Castellano, ginecologa Asl Roma 4: "Vaccinarsi è un’opportunità ma anche un dovere" - Terzo Binario News

di Michela Nunnari



Oggi, 2 gennaio 2021, presso l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, continua la somministrazione del vaccino anti Covid agli operatori sanitari della azienda ASL RM4.

La Dott.ssa Fabiana Castellano, uroginecologo della ASL RM4 e Dirigente Medico Ginecologo presso l’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero San Paolo, è stata la prima ginecologa della ASL a sottoporsi alla somministrazione della prima dose del vaccino.

«Vaccinarsi è un’opportunità ma anche un dovere per chi, come noi, è in prima linea ogni giorno nella lotta alla pandemia».