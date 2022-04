La "Don Papacchini", a Civitavecchia una scuola primaria superattiva - Terzo Binario News

Fra le tante iniziative che hanno coinvolto i piccoli allievi il sostegno agli animali con “Emergenze Pelose” e la mostra in occasione del Palio Marinaro

Una scuola Primaria attiva a 360 gradi quella del plesso Don Papacchini dell’Istituto Comprensivo “Ennio Galice” di Civitavecchia diretta dal dirigente scolastico Roberto Mondelli.

Docenti ed alunni sono impegnati infatti attivamente e proficuamente non solo nelle attività didattiche, ma anche in progetti e iniziative altamente formative sotto tutti i punti di vista.

Nel plesso di San Gordiano, infatti, si è lavorato in maniera multidisciplinare sul tema della pace e nelle classi sono stati realizzati cartelloni e striscioni che sono stati appesi fuori la scuola per lanciare messaggi di pace per tutti. Grande fermento, poi, per il progetto educativo-didattico sulla lettera dell’infanzia: sotto la guida della referente Teresa Lucignani gli alunni con le loro docenti e Aec stanno lavorando, insieme a cinque classi del plesso Collodi, in questo progetto che li sta impegnando in maniera multidisciplinare e a classi aperte e che culminerà in una manifestazione finale in programma per fine anno scolastico.

La scuola Don Papacchini, da sempre attiva nel campo dell’inclusione, dà vita a svariati progetti e attività per alunni diversamente abili. Gli alunni, i docenti, le Aec e gli operatori scolastici del plesso Don Papacchini prima di Pasqua si sono distinti anche nella solidarietà. Il plesso ha sostenuto l’Ail e l’associazione Adamo di Civitavecchia e così tutti nel plesso hanno potuto contribuire a favore di chi ne ha più bisogno.

Nelle classi poi le docenti si impegnano per educare i bambini al rispetto per l’ambiente e all’amore per gli animali e si portano avanti a tale scopo tante iniziative.

Molti alunni portano il cibo ai gattini abbandonati e ai cani randagi che girano intorno al plesso; da anni poi il plesso sostiene il Canile, mentre le famiglie della III D hanno acquistato su propria iniziativa cibo per cani e gatti e tutto è stato consegnato all’associazione ”Emergenze Pelose” per aiutare la dottoressa Angela Mellini e i vontari di questa associazione a occuparsi degli animali e per sostenere le famiglie bisognose che hanno animali in casa. Grazie a questa associazione, che è prontamente intervenuta su segnalazione degli alunni, hanno aiutato un cagnolino randagio ad essere curato e adottato.

Le rappresentanti Claudia Bisozzi e Mara Dalla Ragione, in collaborazione con le famiglie, hanno raccolto per proprio conto la scorta del cibo, e poi hanno consegnato tutto nella sede di Emergenze Pelose. Gli alunni poi stanno lavorando per partecipare a concorsi nazionali vari sul tema della legalità, delle emozioni, della lettura e dell’educazione alimentare.

Un grande successo formativo si è riscontrato con un progetto d’istituto che si è svolto inmorario extra curricolare e che ha visto gli alunni della classe II B lavorare con il coding, mentre in III D i bambini hanno appreso come leggere e poi creare una piccola recita; con materiale di riciclo hanno creato le scenografie; hanno imparato alcune tecniche di respirazione per controllare la propria ansia e le proprie emozioni; hanno fatto educazione all’ascolto di brani musicali tratti da ”Lo Schiaccianoci” e hanno provato a mettere scena quanto creato.

I lavori dei bambini per il Palio Marinaro

Da rilevare, poi, che le classi II D, IIID e IIIC della scuola Primaria del plesso Don Papacchini da sabato hanno esposto i propri lavori sul mare e sul Palio Marinaro nella Rocca al porto. La III C e III D hanno partecipato sabato alla manifestazione del Palio Marinaro ideato e promosso dall’associazione Mare Nostrum 2000, uno dei partner del plesso nel ”Progetto mare” che la scuola Primaria del plesso Don Papacchini ha adottato. Complimenti a iosa per gli alunni, le loro famiglia e le docenti dal presidente Sandro Calderai e da tutti i soci della Mare Nostrum, dal sindaco e dall’amministrazione comunale, dal deputato Alessandro Battilocchio che si è intrattenuto con i bambini, da don Cono che li ha benedetti e da tutti i visitatori della mostra.