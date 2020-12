La Dominici replica: "Nessun fatto vero nella lettera dei commercianti" - Terzo Binario News

“Con riferimento all’articolo apparso sul vostro giornale riportante una presunta lettera inviata alla scrivente Beatrice Dominici , presidente dell’Associazione Commercianti Bracciano , si richiede integrale rettifica di quanto da voi pubblicato , in particolare si fa presente che ad oggi non risultano alla scrivente che siano stati perpetrati atti di violenza o intimidatori ad iscritti all’Asso Commercianti Bracciano . Il contenuto della lettera da voi pubblicata fu oggetto già nei mesi precedenti, di accurate verifiche da parte della nostra associazione presso i diretti interessati, siano essi soggetti pubblici che privati . Per tanto alla luce della totale infondatezza del contenuto delle notizie apparse su Terzo Binario , invitiamo i responsabili della testata a precedere con necessarie rettifiche delle erronee informazioni riportate , anche e soprattutto in considerazione del danno di immagine per la nostra categoria e per l’intera comunità braccianese . Beatrice Dominici

