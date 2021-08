La Divina Commedia di Giobbe fa sorridere e riflettere a TolfArte - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

“Una grande emozione poter tornare ad esibirmi davanti a un pubblico dopo due anni: altro che quei filmatini sui cellullari!” Così Giobbe Covata ha salutato il pubblico che lo ha applaudito all’anfiteatro della villa comunale dove è stato fra i protagonisti della seconda serata del 17^ TolfArte.

Nel suo one man show il comico napoletano ha preso spunto da una fantomatica Divina Commediola scritta dal “fratello” meno noto di Dante, Ciro Alighieri, per inanellare una serie di battute che, pur facendo ridere parecchio gli spettatori per riferimenti, doppi sensi alcuni poco “politically correct”, hanno avuto come leit motive la dura realtà del Terzo Mondo, in particolare dell’Africa, un continente che Covatta conosce bene girandolo spesso anche come testimonial per l’Amref.

Le gradinate dell’anfiteatro e le sedie sistemate erano tutte occupate da quanti si erano diligentemente prenotati e si erano presentati muniti di Green pass, tanto che non è stato possibile far entrare troppi spettatori dell’ultimo minuto.

Prima dell’artista campano, si erano esibiti i bravi improvvisatori teatrali, di casa al Festival, gli Appicicaticci. Poi hanno volteggiato le bolle di sapone di Nuvola Girovaga e infine le due acrobate e giocoliere Cia Palma.

Dopo il saluto di Covatta, l’età media del pubblico si è abbassata di parecchio. Era il turno del cantante e chitarrista Vincenzo Bencini, molto atteso dai ragazzi.

Il cartellone di sabato prevedeva, al Polo Culturale, lo show di Saverio Raimondo. Anche qui tutto esaurito per i posti disponibili: la fama per uno dei pochi casi di stand up comedian in Italia ha attirato molti anche dai dintorni. E gli spettatori – rigorosamente adulti – non sono stati certo delusi dall’irriverente satira dell’inarrestabile artista.

Apprezzamento anche per il momento letterario, il Salotto a piazza Bartoli dove si è seduta la scrittrice Maria Grazia Calandrone, intervistata da Gino Saladini, come è tradizione di “Tolfa Gialli&Noir”, sul suo romanzo autobiografico “Splendi come vita” edizione Ponte alle Grazie. Domenica si ripete con l’aperitivo letterario con il dialogo tra gli autori Caruana e Saladini.

Gran divertimento sempre al Polo per le attività dedicate ai più piccoli per “TolfArte Kids”, e parecchi visitatori anche alle mostre nello storico palazzo Buttaoni. Qui e in quello dell’Orologio, applausi per i Ritratti musicali di Daniele Romeo, il concerto d’archi del Chromatic Trio, quello di fisarmonica di Ricardo Badaracco dedicato ad Astor Piazzolla e lo spettacolo di marionette di Grande Lupo Bulgaro.

Il vento che ha rinfrescato la serata di sabato non ha facilitato il lavoro di Lucignolo, l’artista del fuoco impegnato alla Rocca, ma la sua performance è comunque riuscita alla grande.

Nella piazza Vittorio Veneto liberata dell’enorme gru servita ai volteggi degli “Elementz” hanno trovato posto gli stand degli artigiani, decisamente meno numerosi di quelli a cui ci avevano abituati le edizioni del Festival “before Covid”, ma sicuramente di enorme qualità e soprattutto originalità.

Tolfa, sabato sera, non era certo stipata di gente come fino al 2019 quando il Festival toccò oltre 50mila presenze, ma di gente in giro ce n’era parecchia e tantissimi hanno scelto di fermarsi a mangiare in paese. Ristoranti, bar, pizzerie hanno registrato il tutto esaurito e molte lunghe file di avventori in attesa. L’unico food truck presente, quello ormai di casa in piazza nuova, alle 21 aveva finito il pane! Scorre sempre a ritmo sostenuto la birra artigianale spillata negli stand de “’Na birretta”.