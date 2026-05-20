La dismisura dell’anima… e Alda Merini a Civitavecchia • Terzo Binario News

Appuntamento domani pomeriggio alla Fondazione Cariciv promosso dall’Associazione omonima

Tutto su Alda Merini. La vita e le opere della grande poetessa scomparsa quindici anni fa, saranno proposte, domani pomeriggio presso la Fondazione Cariciv, da Maria Zeno, Vera Improta, Ettore Falzetti e Lucia Scaggiante, durante “La dismisura dell’anima”, evento che trae il suo titolo dall’incipit di una delle tante bellissime poesie dell’età matura della scrittrice.

L’appuntamento è organizzato dall’”Associazione Alda Merini Civitavecchia Aps” con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

“Non potevamo non dedicare la nostra prima uscita – afferma il presidente dell’Associazione Alda Merini, Enrigo Iengo – al personaggio di cui la nostra giovanissima Associazione porta il nome. Alda Merini è una delle figure artistiche più tormentate, ma anche apprezzate e amate dalla seconda metà del 900 fino ad oggi. Questo evento è dedicato a lei, alla sua vita, alle sue poesie che rispecchiano una tensione interna e un’autenticità drammatica sconvolgenti per chi ascolta”.

“L’Associazione Alda Merini è nata da circa quattro mesi – continua Iengo – e ora partecipa ad un bando per la gestione di un Centro Anziani. Il nome dell’Associazione tradisce l’ispirazione originaria: la nostra nasce come associazione culturale e intende perseguire obiettivi finalizzati a dare un contributo alla crescita culturale del territorio, ma ha in più un target specifico di intervento rivolto alle categorie più fragili, in particolar modo agli anziani. Quindi un’associazione che vuol fare della cultura la sua matrice identitaria, ma anche, in modo eclettico e avvalendosi prevalentemente delle prestazioni dei volontari associati, promuovere e diffondere una serie di attività finalizzate in generale al miglioramento delle condizioni psicofisiche della persona anziana, anche incoraggiando l’incontro intergenerazionale”.

“La dismisura dell’anima” prenderà il via domani pomeriggio alle 17:30, presso la sala Gurrado della Fondazione Cariciv in via Risorgimento.