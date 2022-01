La dirigente Ripamonti lascia la Polizia di frontiera marittima di Civitavecchia - Terzo Binario News

La dottoressa è stata promossa a incarico superiore

L’ufficio della Polizia di Frontiera Marittima saluta la sua dirigente. La dottoressa Lorenza Ripamonti, prima donna a ricoprire l’incarico a Civitavecchia, dopo nove anni è passata ad un incarico superiore, grazie alla sua promozione.

In tutti questi anni la dottoressa Ripamonti ha saputo dirigere l’ufficio con grande professionalità, rigore ed umanità, qualità che le sono state riconosciute da tutto il personale. Ha sempre privilegiato il lavoro di squadra ed ha operato in collaborazione con tutte le forze dell’ordine della città.

Nell’ambito del contrasto all’immigrazione clandestina ha dato moltissima importanza al lavoro di prevenzione organizzando controlli minuziosissimi agli imbarchi e sbarchi dei traghetti, particolarmente sulla rotta Civitavecchia-Tunisi-Civitavecchia e ha seguito personalmente passo dopo passo tutte le più importanti operazioni di polizia giudiziaria effettuate. Sono stati nove anni intensi, in cui è stata assicurata la massima sicurezza in tutta l’area portuale, centrando sempre gli obiettivi fissati. Durante i saluti al personale, in cui non sono mancati momenti di sincera commozione, la dottoressa Ripamonti ha dedicato la sua promozione a tutto l’ufficio ringraziando ogni singolo componente per il lavoro svolto.

Naturalmente, alla Ripamonti vanno i migliori auguri per il nuovo incarico da parte di tutto l’ufficio cittadino.