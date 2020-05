La Dinamo Ladispoli gioca a basket... virtuale - Terzo Binario News

Ieri pomeriggio i ragazzi delle categorie Esordienti e Aquilotti della Dinamo sono scesi di nuovo in campo a una settimana esatta di distanza dall’incontro avuto con Pulcini e Scoiattoli.

Si, certo, l’arena che li ha visti protagonisti era ancora una volta quella virtuale di Google Meet, ma questi ragazzi, ragazze, bambine e bambini, sanno sempre regalare emozioni ed entusiasmo, anche in un periodo “particolare” come l’attuale, e se l’adrenalina e il divertimento che uno sport di squadra e di contatto come il basket sanno trasmettere non possono essere gli stessi che si hanno attraverso lo schermo di un computer, di un tablet o di uno smartphone, e’ pure vero che ritrovarsi vicini vicini tutti insieme anche solo virtualmente fa sempre tanto piacere.

“Noi vogliamo farci trovare pronti quando, speriamo il prima possibile, ci sara’ consentito di ripartire “ ci dice il Presidente Luigi Fois “ Stiamo cercando in tutti i modi di mantenere un contatto costante con tutti i nostri tesserati, grandi e piccoli, cercando nel nostro piccolo di stimolarli e farli comunque sentire al centro dei nostri pensieri, parte di un gruppo, di una squadra, che non e’ solo quella sportiva; lo facevamo prima e ci stiamo provando anche adesso, cioe’ essere ogni giorno al fianco dei piccoli, dei giovani, di tutti quelli che semplicemente desiderano praticare uno sport, che di per se’ rappresenta un’esperienza ricca di significati e valori “sani”. Noi siamo una di quelle societa’ che accolgono tutti, perche’ il nostro obiettivo primario e’ quello di contribuire, con la nostra attivita’, al miglioramento del benessere psico-fisico delle persone, grandi e piccole. Qualche giorno fa” continua il Presidente “ci eravamo illusi che potessimo, seppur a livello individuale, poter riprendere gli allenamenti: cosi’ non e’ stato, ma prima o poi arrivera’ anche il nostro momento e noi ci saremo, sperando che le istituzioni, tutte, dal Governo nazionale al Comune di Ladispoli passando per Regione Lazio e Citta’ Metropolitana di Roma, dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport al Coni e agli Enti e Federazioni Sportive di riferimento, possano e sappiano individuare gli strumenti giusti per aiutare nella ripartenza le tante Associazioni Sportive Dilettantistiche come la nostra.”

“Questa crisi” conclude infine il Presidente “ha causato e sta causando impatti economici devastanti su tutto il sistema Paese e nel Mondo, ci sono tantissime attivita’ commerciali, piccole e grandi, in seria difficolta’, artigiani, professionisti, imprenditori che stanno facendo grandissimi sacrifici per cercare di andare avanti, pensiamo alle persone in cassa integrazione, a quelle licenziate o a quelle che comunque non riescono piu’ a trovare un lavoro nemmeno di tipo occasionale, per non parlare poi di chi a causa di questo maledettissimo virus ha avuto problemi di salute o ha perso dei cari… Vorremmo solo che questa “cosa” non rubi altro futuro ai nostri figli, che hanno sempre e comunque il diritto di crescere in salute, sicurezza, studiando, giocando e divertendosi”.

Ufficio stampa Pallacanestro Dinamo Ladispoli