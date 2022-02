La delegata Carlomagno: "A Ladispoli presidio veterinario mai realizzato per mancanza di personale della Asl" - Terzo Binario News

“Un presidio veterinario a Ladispoli farebbe veramente piacere a tutti e ci auguriamo che la proposta avanzata circa quattro anni fa alla Asl venga finalmente accolta”. Con queste parole la delegata al Benessere e tutela degli animali, Caterina Carlomagno, ha inteso fare chiarezza in merito alle notizie apparse sulla stampa sulla mancanza di un presidio veterinario a Ladispoli.

“Ci tengo a precisare da delegata e da presidente di un’associazione animalista presente e operante sul territorio di Ladispoli dal 2009 – ha proseguito Carlomagno – che la mancanza di un presidio veterinario pubblico nella nostra Città è indipendente dalla volontà del Comune. Qualche anno fa vennero raccolte delle firme per cercare di attivare un punto Asl veterinaria, iniziativa ben voluta dai cittadini, dalle associazioni animaliste. L’Amministrazione comunale che si mise subito in moto per individuare un locale idoneo che potesse soddisfare i requisiti richiesti dove effettuare soprattutto le sterilizzazioni dei gatti e disbrigare alcune pratiche amministrative inerenti gli animali. Il locale adatto, in comodato gratuito, fu trovato e subito comunicato alla Asl veterinaria dal Comune per poter cominciare quanto prima a renderlo operativo a tutti gli effetti. Purtroppo proprio sul più bello ci venne comunicato che il presidio veterinario non era più fattibile in quanto la Asl non aveva personale da poterci inviare per soddisfare questo servizio essendo sotto organico. Negli anni seguenti è stato riaffrontato il discorso più volte sperando in una risoluzione positiva ma, purtroppo a causa della stessa problematica, non è stato possibile. Siamo fiduciosi che in futuro si possa attuare, rimanendo l’Amministrazione disponibile e favorevole a questa iniziativa adesso come lo fu allora”.