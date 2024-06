La Debby Roller Team in evidenza a Siena • Terzo Binario News

Continua la marcia inarrestabile per gli atleti della Debby Roller Team, dove una rappresentativa ristretta si è messa in mostra al 15° Trofeo nazionale Città di Siena e 5° Memorial Fabio Belotti, che si è tenuto al pattinodromo “Acquacalda Bruno Tiezzi” di Siena il 2 Giugno.

Le categorie impegnate sono state: Giovanissimi (8-9 anni), Esordienti (10-11 anni), Ragazzi 12 (12 anni), Ragazzi (13-14 anni), Allievi (15-16 anni) che hanno gareggiato su una pista di mt 200 a giro, con curve sopraelevate a sezione parabolica e rivestita in resina.

A brillare sul gradino più alto del podio, al primo anno di categoria è Alice Zorzi che grazie al doppio Argento ottenuto, nei mt 300 Sprint e l’altro nei mt 3.000 a Punti, conquista la prima posizione nella combinata della categoria Ragazze.

Nella stessa categoria a conquistare l’Oro è la “solita” Emili Cani nella mt 3.000 a Punti, dove vince e gestisce la gara con autorità.

L’Argento invece arriva nella categoria ragazze 12, da Valeria Princigalli nella mt 2.000 a Punti e perde l’Oro per un solo punto.

Al terzo gradino del podio, grazie al doppio bronzo ottenuto nella gara di Destrezza e nella Doppia Sprint, Leon Serracchiani conquista la terza posizione della combinata nella categoria Giovanissimi.

Sempre nella categoria Ragazze femminile e sempre nella mt 3.000 a Punti, ma fuori dal podio con risultati di primissimo livello troviamo Beatrice Conti al 4° posto, al 6° Alice Beck e al 14° Laura Tatulli al rientro dopo un lungo stop a causa di infortunio.

Nella top10, troviamo nella categoria Ragazza 12, Cristina Pilli al 6° posto nella mt 200 Sprint e al decimo posto della categoria Esordienti femminile, Greta Cardillo Ciccione nella 8 giri in Linea.

Sempre nella categoria Esordienti ma nei maschi, buone prestazioni per Leonardo Tatulli che conquista la 12^ posizione e Kevin Bocu che ottiene la 16^ nella 8 giri in Linea.

Un po’ più indietro nella categoria Ragazze femminile Giada Cavalli 19^ nella mt 300 e nella categoria Esordienti femminile, troviamo Flavia Crusco 27^, Emma Mellini 29^, Ainhoa Izzo Madrid 37^, Beatrice Pepe 52^.

I tecnici Andrea Farris, Valentina Manca, tornano da Siena con altre 6 medaglie, altrettante posizioni di primissimo ordine e grandi speranze per il futuro, nonostante il periodo con un gran numero di infortuni seppur di lieve entità ma che stanno tenendo fuori dalle competizioni molti atleti.

I prossimi appuntamenti in sequenza saranno, Il Campionato più importante in Italia riservato alle categorie Giovanissimi ed Esordienti, ovvero i Giochi Nazionali per Società che si terranno dal 14 al 16 Giugno al palazzetto di Fanano in provincia di Modena, il Trofeo Città di Roma il 22 e 23 Giugno al Pattinodromo delle Tre Fontane di Roma Eur e successivamente i Campionati Italiani su Pista.