La Debby Roller Team fa incetta di medaglie al campionato regionale - Terzo Binario News

Dopo aver conquistato il Titolo Regionale su pista la scorsa settimana a Ladispoli, la DEBBY ROLLER TEAM si riconferma anche al Campionato Regionale su strada che si è svolto domenica 16 Maggio allo stadio delle Tre Fontane a Roma-Eur, conquistando l’ottavo titolo Regionale assoluto nella sua storia.

13 i Titoli Regionali individuali per la DEBBY rispettivamente:

1 nella categoria Giovanissima (8-9 anni) per Valeria Princigalli, 1 nella categoria Esordienti (10-11 anni) per Novella Cozzolino, 2 nella categoria Ragazze 12 (12 anni) per Sofia De Amicis, 2 nella categoria Ragazze (13-14 anni) per Elisa Folli, 1 nella categoria Ragazzi (13-14 anni) per Francesco Marchetti, 1 nella categoria Allievi (15-16 anni) per Davide Gentili e 1 per Cristiano Navarra, 2 nella categoria assoluta Seniores (dai 19 in su) per Stefano Mareschi, 1 nella categoria Master over 40 per Giulio Gallinelli vincendo ancora una volta contro tutti i Master di tutte le età, 1 nella categoria Master over 60 per Paolo Pasquini.

11 podi tra argento e bronzo rispettivamente:

1 argento nella categoria Giovanissima per Cristina Pilli, 1 argento nella categoria

Giovanissimi per Leonardo Tatulli, nella categoria Esordienti 1 argento per Alice Zorzi ed 1 bronzo per Alice Beck, nella categoria Ragazze 2 bronzi per Chiara Cavalli, 1 argento nella categoria Ragazzi per Francesco Marchetti, nella categoria Allievi 1 argento nei mt 3000 a punti per Davide

Gentili e 1 argento per Cristiano Navarra nei mt 300 sprint, 1 argento nella categoria Master over 30 per Arianna Tofani, inoltre un grande argento nella nuova gara Team Sprint (staffetta a 2) conquistato dalle due ragazze Chiara Cavalli e Giulia Michettoni.

I tecnici Valentina Manca ed il Direttore tecnico Andrea Farris dichiarano di essere soddisfatti non solo di chi ha raggiunto medaglia, ma soprattutto di chi ancora è nelle retrovie, ma con evidenza stanno scalando la classifica, pertanto a breve potranno contare su una rosa allargata.

Per gli atleti della DEBBY ROLLER TEAM allenamento di rifinitura per gli Internazionali d’Italia Open che si terranno a L’Aquila dal 21 al 23 Maggio, dopodiché stagione proiettata per l’atteso Campionato Italiano, l’esame più duro per tutti gli atleti di alto livello!