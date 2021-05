La Debby Roller Team conquista 12 medaglie agli Internazionali d’Italia Open 2021 - Terzo Binario News

“La DEBBY ROLLER TEAM torna dall’importantissima e faticosa trasferta degli Internazionali d’Italia Open 2021 sotto l’egemonia della Federazione Italiana Sport Rotellistici e della Federazione Internazionale World Skate, svolta a L’Aquila il 21 e 22 Maggio nel Pattinodromo della Città ed il 23 Maggio su un circuito stradale cittadino, con 12 prestigiose medaglie di cui 7 Titoli.

Nella categoria Ragazzi (13-14 anni) femminile a dettare legge è indiscutibilmente Elisa Folli che fa poker, vincendo tutti e tre i titoli su pista nelle distanze mt 300 (gara a lei meno congeniale), la mt 3.000 a punti e la mt 5.000 ad eliminazione distanziando le avversarie in maniera netta, ed un bronzo nella mt 3.000 in linea su strada.

Gli altri due titoli arrivano nella stessa categoria ma nei maschi con Francesco Marchetti che si impone staccando notevolmente i suoi avversari nella mt 300 su pista e nella mt 3.000 in linea su strada.

Ancora altri 2 titoli arrivano dalla categoria dei più piccoli ovvero Giovanissimi (8-9 anni) femminile con Valeria Princigalli, anche lei imponendosi sulle sue avversarie e dominando con distacchi notevoli nella mt 50 e nella 5 giri in linea.

Grande prova per Simone Piccoli che conquista un bronzo nella mt 2.000 a punti nella categoria Ragazzi 12 (12 anni) maschile. Ancora una importante medaglia d’argento nei mt 50 della categoria Esordienti (10-11 anni) femminile per Novella Cozzolino.

Medaglia di bronzo per Cristina Pilli nei 5 giri in linea nella categoria Giovanissime femmine e ancora un bronzo nella categoria Giovanissimi maschi per il più piccolo in assoluto Leonardo Tatulli che con la sua grinta conquista la medaglia nei 5 giri in linea.

I tecnici della DEBBY ROLLER TEAM, Valentina Manca ed il coach e Direttore Tecnico Andrea Farris sono entusiasti dei risultati dei propri atleti, consapevoli di aver corso soprattutto con i piccoli in un percorso scivolosissimo, dove molti dei nostri atleti promettenti purtroppo sono stati protagonisti di cadute che hanno compromesso la loro prestazione, ma nonostante tutto la DEBBY ROLLER TEAM si è classificata 4^ su 84 società partecipanti!

Gli atleti della DEBBY saranno impegnati nei prossimi giorni in un duro allenamento, che li proietterà a giocarsi la stagione al Campionato Italiano FISR dove per la prima volta sarà Italian Roller Games, una vera olimpiade nazionale delle rotelle con 10 differenti discipline di tutte le categorie, svolte in 8 città differenti e su 16 impianti della riviera romagnola che si terrà dal 4 Giugno al 4 Luglio”.

DEBBY ROLLER TEAM