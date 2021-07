La Debby Roller Team chiude l'Italian Roller Games con quattro Ori, un argento e due bronzi - Terzo Binario News

“La DEBBY ROLLER TEAM chiude il primo Italian Roller Games della storia, dove tutti i Campionati Italiani di tutte le discipline della Federazione Italiana Sport Rotellistici sono racchiuse in un grandissimo evento che si ripeterà ogni 2 anni, con 7 medaglie di cui 4 Ori, 1 argento e 2 bronzi.

Quest’ultima, la tappa più lunga, dove erano racchiusi i Campionati Italiani Pista, Strada e Maratona, i primi a Senigallia i successivi a Riccione ma in due percorsi cittadini dedicati al pattinaggio velocità.

Dall’19 al 22 Giugno 2021 nel pattinodromo in zona Saline di Senigallia è stata la tappa dedicata agli atleti di età dai 12 anni in su, 2 gare in programma per i Ragazzi 12 (12 anni) e Ragazzi (13-14 anni) e 3 per gli atleti delle categorie superiori dove gli atleti della DEBBY ROLLER TEAM hanno conquistato 2 medaglie d’oro e tanti importanti piazzamenti.

Il primo Oro è arrivato dalla pluricampionessa italiana Elisa Folli che vince la gara più faticosa in termini metabolici del campionato, ovvero la mt 3.000 a punti, vincendola con gran margine rispetto alle avversarie dirette nella categoria Ragazzi femminile, partite in 130 finaliste già qualificate dai rispettivi Campionati Regionali di tutta Italia.

Il secondo Oro arriva dal pluricampione Italiano Francesco Marchetti confermandosi ancora una volta il velocista più forte in Italia della categoria Ragazzi maschile.

Nelle prime posizioni della categoria Ragazzi 12 maschile, troviamo all’ottava posizione di Simone Piccoli nella mt 2.000 a punti, la tredicesima nella stessa categoria ma femminile di Sofia De Amicis. Nella cat. Allievi maschile, buona prova con la quindicesima posizione per Davide Gentili al suo primo anno in questa categoria.

L’altro buon risultato per la Debby Roller Team con la settima posizione dell’Americana a squadre (staffetta) cat. Ragazze-Allieve composta da Valentina Nappi, Chiara Cavalli ed Elisa Folli, che per la loro prima volta partecipano ad un Campionato Italiano figurando con un’ottima prestazione nonostante siano mediamente più piccole delle prime squadre.

Dal 23 al 26 Giugno ci si sposta su strada, a Riccione e la musica cambia di poco per i colori della DEBBY, partendo con la medaglia d’Argento nella mt. 5.000 ad eliminazione di Elisa Folli e chiudendo gli Italiani su strada bissando il successo ancora con una medaglia d’Oro nella cat. Ragazzi maschile, in uno scenario spettacolare con arrivo su Viale Ceccarini, Francesco Marchetti nei mt 100 in corsia.

Anche qui tra le prime posizioni si riconferma nella cat.ragazzi 12, Simone Piccoli con l’ottava posizione nei mt 3.000 ad eliminazione e con la tredicesima posizione nei mt 5.000 a punti nella cat. Allievi maschile Davide Gentili.

Ottima quinta posizione su 40 squadre per la Team Sprint (staffetta a 2) composta da Francesco Marchetti e Davide Gentili.

Il 27 Giugno ci si sposta di qualche strada, bloccando l’intero centro di Riccione con la Maratona solo per le categorie maggiori e a figurare tra le prime posizioni troviamo nella cat. Master over 50 femminile Rita Mingione con la quarta posizione e nei Master over 40 maschile Giulio Gallinelli con la nona posizione.

Ricordiamo che a difendere e onorare i colori della DEBBY ROLLER TEAM in questo Italian Roller games 2021, oltre ai medagliati ed i già citati delle prime posizioni sono stati i seguenti atleti:

Francesca Conti, Eleonora Bocchini, Greta Festa, Giulia Michettoni, Leonardo Rapone.

Il Coach e Direttore Tecnico della DEBBY ROLLER TEAM Andrea Farris e l’Allenatrice Valentina Manca sono fortemente soddisfatti dei risultati ottenuti dai propri atleti in questo Italian Roller Games 2021 lunghissimo ed emozionante e ringraziano tutti i propri atleti per le prestazioni ottenute da ognuno di loro e proprio grazie ad ognuno di loro la DEBBY ROLLER TEAM rimane una delle squadre più forti in Italia!”

DEBBY ROLLER TEAM