La De Santis e la Caredda rinnovano la fiducia in Grando e annunciano la ricandidatura - Terzo Binario News

Assessora ai Lavori Pubblici e Presidente del Consiglio comunale si candidano al Consiglio comunale con Grando Sindaco

Nuove ufficialità a Ladispoli in vista delle prossime elezioni amministrative.

In questi giorni infatti stanno iniziando a circolare i primi nomi che scelgono di candidarsi al ruolo di Consigliere comunale o in alcuni casi, come questo, rinnovano la propria disponibilità a scendere in campo.

Dopo Giuseppe Del Regno, Sabrina Fioravanti, Fabio Ciampa, Andrea Tabacchini e Simona Indiveri, anche due big della attuale amministrazione di centrodestra di Ladispoli guidata da Alessandro Grando sciolgono le riserve.

Si tratta di Maria Antonia Caredda, attuale Presidente del Consiglio comunale di Ladispoli, e di Veronica De Santis, componente della Giunta che ricopre il ruolo di Assessora ai Lavori Pubblici.

Tra le altre candidature annunciate, anche quella di Luca Quintavalle, della Lega, di Natascia Pellecchia e di Luisa Incoronato