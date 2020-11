La De Paolis: "Parco Spigarelli a misura di disabile" - Terzo Binario News

questa volta prendo carta e penna non per denunciare e neppure per bacchettare

qualcuno….stavolta lo faccio per esprimere soddisfazione……

Sono stata invitata a farmi una passeggiata all’interno del parco Yuri Spigarelli di San

Gordiano…posso dire che, nonostante ci sia ancora il cantiere in corso, ho potuto girare in lungo ed in largo, liberamente, da sola con la mia carrozzina.

Ebbene, incredibile non ci sono “trappole” né impedimenti, non ci sono cigli né baratri, non ci sono pendenze impossibili ed impercorribili, non ci sono zone “vietate” insomma sono rimasta

piacevolmente sorpresa!

Voglio per questo ringraziare Paolo Sacchetti ed il suo staff tecnico, per la sensibilità dimostrata, voglio ringraziare l’Assessore Manuel Magliani che ha recepito le richieste del Tavolo Tecnico, questa è la dimostrazione di come la collaborazione, la conoscenza ed il rispetto delle norme nonché l’umiltà di chiedere a chi ne sa qualcosa, possa portare all’applicazione delle Leggi ed alla migliore fruibilità degli spazi cittadini.

All’interno del parco ci sarà una felice interazione con giochi e percorsi anche per le persone con disabilità, nuove essenze piantumate in aggiunta alle esistenti…..cipressi, siepi di lavanda,

corbezzoli che stanno facendo fiori e frutti…..ed a quel punto ho chiesto….perchè non facciamo un percorso sensoriale con piante officinali e spezie?….ma ci sarà comunque poi il tempo per farlo!!

Tra poco il parco sarà anche dotato di mappe tattili per ipovedenti e ciechi, racconteranno i percorsi e tutto ciò che incontreranno passeggiando nei sentieri del parco.

…e tutto questo mi sembra una bellissima cosa che merita di essere pubblicizzata”.

Elena De Paolis