La cucciola Kelly e Nonna hanno bisogno di una casa, al più presto • Terzo Binario News

Non c’è più tempo, non possiamo aspettare ancora. Nonna è entrata in canile nel 2011. Da allora la sua vita e fatta di interminabili giornate passate dentro un box.

Non le resta ancora molto tempo. È una taglia grande di 12/13 anni. Serve qualcuno che abbia un cuore immenso e che voglia offrirle una cuccia al caldo e tanto amore….. quello che non ha mai ricevuto. Va d’accordo con i suoi simili.

Nonna cerca urgentemente adozione in tutto il centro e nord Italia previo colloquio conoscitivo con un volontario. Si affida chippata e sterilizzata.

Per informazioni e adozione chiamate Maria al 3284443561 (se non risponde mandate un messaggio Whatsapp e sarete ricontattati). Grazie.

Lei è Nonna

Però, al nord, ci sta KELLY dolcissima cucciola nata 1.11.2022 tg medio/grande.Cerca un padrone che la ami ma è adottabile anche a distanza. Foto del titolo.

Si può chiamare o prendere appuntamento presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano, Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi).tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297. rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM. Aperto tutti i giorni, tutto l’anno. Dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17. Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto. Codice Fiscale: 97441440159