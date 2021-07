La Csl Soccer rinuncia alla prima squadra ma non al vivaio - Terzo Binario News

La Csl Soccer rinuncia alla prima squadra ma è viva e vegeta nel settore giovanile. Infatti è ufficiale la riconsegna del titolo di Promozione al Comitato regionale della Lega Dilettanti mentre il vivaio rimane attivo, pur traslocando alla Leocon a San Gordiano.

Nessuno voleva rinunciare alla prima squadra, però son sopraggiunte cause di forza maggiore che hanno indotto il sodalizio a un ridimensionamento, al quale vanno aggiunte le conseguenze del Covid e di un anno e mezzo di inattività.

“Dopo la comunicazione arrivata nei giorni scorsi – scrivono dal sodalizio – nella quale la asd Csl Soccer rinuncia all’iscrizione al campionato di Promozione dalla stagione 2021/2022, il presidente Vitaliano Villotti e il responsabile del settore giovanile Marco La Camera confermano che il vivaio continuerà il suo percorso anche nelle prossime stagioni. Verranno iscritte le squadre nei campionati del settore giovanile scolastico e agonistico, continuando a svolgere l’attività calcistica presso il Campo della asd Leocon a San Gordiano del presidente Stefano Ambrosi>.

Viene aggiunto pure che i quadri dirigenziali sono da definire così come gli allenatori ed educatori che calcheranno il sintetico di San Gordiano.

“Ringraziamo tutte le persone, ovvero genitori, dirigenti, amici, collaboratori e sponsor che si stanno adoperando per continuare al meglio la nostra attività con la speranza che il Covid, almeno quest’anno, ci lasci svolgere questo sport con serenità e divertimento”.

In questo senso il quadro comincia a prendere forma: la speranza è di avere gli Allievi e magari la Juniores mentre dai Giovanissimi in giù il Leone rampante sarà presente come al solito: “Sì, dai classe 2007-2008 a scendere i gruppi sono in via di formazione – spiega Marco La Camera – e per la partenza della stagione saremo pronti. Purtroppo il sacrificio della prima squadra è stato inevitabile mentre il settore giovanile è vivo e vegeto, e proseguiremo da dove si era lasciato. Cambiamenti sono sì previsti, ma solo sul fronte burocratico” la conclusione del dirigente rossoblù.