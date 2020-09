La Croce Rossa Tarquinia raccoglie 800 kg di alimenti - Terzo Binario News

La Croce Rossa Italiana Comitato di Tarquinia è lieta di comunicare che il 14 agosto nei punti di raccolta allestiti davanti ai supermercati Tuodi’ e Carrefour sono stati donati 800 chili di generi alimentari a lunga conservazione.

Tale risultato è stato possibile grazie al sostegno dei sopracitati supermercati, al lavoro instancabile dei volontari ma soprattutto grazie alla generosità e sensibilità dei cittadini che hanno aderito a questa iniziativa e ai buoni spesa donati da una importante azienda a livello nazionale.

La Croce Rossa Italiana Comitato di Tarquinia tiene a precisare che tali alimenti saranno distribuiti osservando un criterio concordato con i Servizi sociali di Tarquinia, per la più completa trasparenza. Questa è una delle tante iniziative del progetto ‘Il tempo della gentilezza’ che la Croce Rossa Italiana comitato di Tarquinia ha messo in campo per cercare di rendere la vita meno gravosa a tutte quelle persone rese ancora più fragili dalla pandemia in corso.