La Cri Santa Severa Santa Marinella gestisce i tamponi della Perla - Terzo Binario News

Accordo Regione Lazio e Federfarma per test SARS-CoV-2 – CRI e farmacie per il territorio.

Avviata questa mattina l’attività di screening e monitoraggio della popolazione attraverso l’esecuzione dei tamponi diagnostici rapidi COVID-19, a seguito dell’accordo siglato tra Federfarma e Assessorato della Sanità del Lazio.

Il nostro Comitato si occuperà della gestione del Drive Through, dalla logistica all’esecuzione e sviluppo dei tamponi, dando supporto alle farmacie del territorio aderenti all’iniziativa.

Sarà possibile effettuare il tampone prenotandolo presso la farmacia S. Teresa di Via delle Colonie a Santa Marinella e presso la farmacia del Dott. Manduzio in Via Giunone Lucina 1 a Santa Severa e presentandosi negli orari indicati il mercoledì presso il parcheggio del Palazzetto dello Sport di Santa Marinella e il giovedì presso la nostra sede CRI di Via Zara 1.

Stiamo ultimando gli accordi operativi con altre farmacie del territorio per moltiplicare i giorni disponibili per i tamponi. Durante la prima mattinata di attività è stato registrato un alto afflusso di persone che si sono sottoposte allo screening e sono già stati trovati i primi positivi asintomatici. “Grazie alla sinergia creata sul territorio – dichiara il nostro Presidente Fabio Napolitano – siamo oggi in grado di offrire alla popolazione un importante servizio che ci vedrà sempre più impegnati in questo delicato compito e come sempre, al servizio degli altri”.