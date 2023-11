La Cri Santa Severa impegnata nella lotta all'Hiv: prima sarà al Galilei poi sotto i portici di Santa Marinella • Terzo Binario News

La giornata mondiale dedicata alla malattia sessualmente trasmissibile dell’Aids, sostenuta da Durex con il Progetto Love Red, si conclude al parco Kennedy con l’iniziativa “AperiCRI”

Anche quest’anno Croce Rossa Italiana rinnova la partnership con la Durex per la campagna di informazione e prevenzione dell’HIV nella giornata mondiale ad essa dedicata Venerdì 1 Dicembre.

Il Progetto Love Red quest’anno approda anche a Santa Marinella con il Comitato CRI di Santa Severa-Santa Marinella.

La giornata sarà dedicata a sfatare i falsi miti sull’HIV, a comprendere meglio la patologia, la differenza tra HIV e AIDS, a conoscere le malattie sessualmente trasmissibili e soprattutto a come difendersi dal contagio.

Verranno date informazioni importanti anche relative alle tipologie di test da fare e verranno distribuiti preservativi in maniera totalmente gratuita.

I Volontari, opportunamente formati per la giornata da Infettivologi e Sessuologi, saranno presenti in mattinata presso il Liceo Galileo Galilei di Santa Marinella, nel pomeriggio potrete trovarli dalle 17:00 alle 19:00 sotto i portici sulla Via Aurelia, o passeggiare tra Piazza Civitavecchia, Piazza Trieste e Lungomare Marconi. Per finire, dopo le 19:00 si sposteranno presso il locale PK, al Parco Kennedy per l’iniziativa “AperiCRI”, dove brinderanno con i ragazzi del locale proseguendo la giornata informativa in maniera molto più informale anche per cena e per il dopocena.

Questo è solo il primo appuntamento in calendario dedicato alla conoscenza e prevenzione dell’HIV e il Comitato CRI invita tutti a rimanere informati sulle prossime novità visitando periodicamente le loro pagine ufficiali social perché ci sono varie iniziative in fase di elaborazione.

Vi aspettano numerosi nei vari punti di incontro della città e per ogni informazione vi invitano a contattare la Centrale di Risposta Nazionale di Croce Rossa al numero verde 1520, o scrivere una mail a info.lovered@cri.it