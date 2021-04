La Cri Civitavecchia pronta per Pasqua con 300 pacchi da consegnare - Terzo Binario News

Numerosi sono gli interventi che l’amministrazione comunale, gli enti e le associazioni hanno messo in campo per queste festività.

Si parte dall’innovativa azione voluta fortemente dalla presidente del consiglio comunale Emanuela Mari e messa in campo dall’assessorato ai servizi sociali di Cinzia Napoli. Ben 300 pacchi saranno consegnati alle famiglie in difficoltà per il giorno di Pasqua.

All’interno ci sono tutti i beni per celebrare la festività in modo tradizionale. Saranno presenti all’interno del pacco anche le famose pizze di Pasqua di Civitavecchia. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana presieduta e coordinata al meglio da Roberto Petteruti.

Altra iniziativa portata avanti è quella in collaborazione con il Volontariato promuove la vita, con Anna Battaglini e Rosella De Paolis, per il celebre Paniere di Pasqua. Decine le famiglie aiutate dalle associazioni locali che si sono coordinate con i servizi sociali e con gli operai del comune che hanno fatto arrivare a casa delle famiglie bisognose pacchi spesa e alimenti anche per animali domestici.

Altra iniziativa è stata quella per alcuni centri di recupero e istituti sanitari che verranno incontrati direttamente dal sindaco Ernesto Tedesco che consegnerà colombe e pizze di Pasqua civitavecchiesi ai malati e ai giovani ragazzi impegnati in percorsi di recupero e assistenza.

Il tutto sommato all’immenso lavoro che mensilmente viene fatto dalle associazioni storiche Sant’Egidio, Caritas e Croce Rossa.

Infine proprio domani verranno accreditate sulle tessere sanitarie di 490 cittadini, su un totale di 613 richieste, i bonus spesa relativi all’emergenza Covid.

“Abbiamo cercato di coordinarci al meglio per non lasciare indietro nessuno. Gli uffici hanno lavorato fino a notte per rendere possibile l’accreditamento dei buoni spesa prima di Pasqua – ha spiegato l’assessore Napoli -. Speriamo di aver regalato un pizzico di serenità a queste famiglie bisognose. Voglio inoltre ringraziare la Fondazione Cariciv e il tavolo della Solidarietà, che hanno donato insieme alla Fondazione Costa Crociere decine di migliaia di euro alle associazioni locali per le derrate alimentari”.

“Ci tenevo particolarmente a questa iniziativa che da anni portavo avanti con il famoso Uovo Azzurro anche da semplice cittadina. Pasqua è la festa del Signore ma anche la festa dei bambini e delle tradizioni. Mi preme sottolineare anche l’input commerciale dato, con prodotti civitavecchiesi, comprati in negozi civitavecchiesi. Insomma una boccata di ossigeno anche per il commercio locale”.

E proprio sotto questo profilo arrivano i numeri definitivi dei buoni spesa. Solo in questo bando (il settimo) saranno immessi nel mercato alimentare cittadino 166 mila euro in pochi giorni.

“Questa Pasqua, queste festività, forse sono le più difficili di sempre. La stanchezza della pandemia è forte. Dobbiamo stringere i denti e passare la festa in famiglia attaccandoci alle tradizioni è un’ottima strada da seguire. Ho cercato e cercherò sempre di dare la mia massima attenzione al sociale e alle sue problematiche. Sperando che si possa ripartire quanto prima con una nuova fase di sviluppo e crescita” ha dichiarato il sindaco Ernesto Tedesco.