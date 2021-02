La cooperativa agricoltori di Ceri e Borgo San Martino si rinnova e riparte - Terzo Binario News

“Borgo San Martino di Cerveteri, la Cooperativa fra assegnatari di Ceri e dello stesso Borgo si rifà il look.

Riaperto, infatti, completamente rinnovato e in piena sicurezza, il punto vendita di borgo San Martino che per alcuni mesi oltre alle restrizioni imposte dal lockdown conseguenza della pandemia dovuta al covid-19 aveva dovuto subire notevoli disagi anche a causa di un incendio che aveva causato notevoli danni non solo alle merci ma anche alla struttura.

Punto di riferimento per gli agricoltori dell’intero comprensorio, la Cooperativa fra assegnatari di Ceri e Borgo San Martino vanta circa 1400 soci tra proprietari e gestori non solo di grandi aziende agricole, ma anche di piccole fattorie comprese nei comuni di: Cerveteri, Ladispoli, Bracciano, Anguillara, Fiumicino e Roma.

La Cooperativa in questione, nata a seguito della riforma fondiaria degli anni 50 fu fondata dall’ ente di riforma: “Ente Maremma” che ne prevedeva la costituzione con lo scopo di fornire agli assegnatari dei nuovi poderi servizi e assistenza, quali i mezzi necessari per la lavorazione della terra e i materiali per le coltivazioni . Dall’inizio degli anni 50 come dice il detto: “di acqua sotto i ponti ne è passata tanta”, la bonifica dopo anni di duro lavoro si può definire conclusa, ma la Cooperativa grazie anche all’attenta gestione dei vari consigli di amministrazione che si sono succeduti negli anni non ha mai smesso di essere il punto cardine dei numerosi soci agricoltori e non solo, ponendosi sempre al passo con i tempi o addirittura anticipandoli, offrendo nuovi servizi come quelli per la trasformazione e vendita diretta dei cereali conferiti dai soci.

Non di poco conto, inoltre, la disponibilità dell’attuale Presidente Alessandro Ferri e i consigli e l’assistenza forniti da : Angelo, Emanuele, Alessandro e dal Perito Fabio agli agricoltori e ai numerosi hobbisti che in periodo di lockdown hanno riscoperto o scoperto l’agricoltura”.

LUIGINO BUCCHI