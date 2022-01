La consigliera regionale Marietta Tidei saluta Mattarella: “onorata di averlo votato” - Terzo Binario News

“Onorata di averlo votato”. È così che Marietta Tidei, Consigliera regionale del Lazio di Italia Viva ed ex parlamentare della Repubblica che nel giorno in cui si aprono le votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica ha voluto salutare Sergio Mattarella, Capo dello Stato uscente.

“Ha rappresentato, con autorevolezza e garbo al tempo stesso, il nostro Paese in uno dei momenti più bui della storia recente. Sergio Mattarella è entrato nelle case di milioni di italiani in punta di piedi ma sempre con un’idea e un messaggio in mente: costruire un Paese in cui si superassero divisioni sociali, ingiustizie, vecchie e nuove povertà, emarginazione e solitudine. Una vera e propria comunità solidale”, prosegue la Tidei.

“Ora che il Parlamento si appresta a votare il suo successore – conclude – mi sento di dire grazie al nostro Presidente. Lo votai con convinzione nel 2015 da deputata e sono orgogliosa, oggi più che mai, della scelta fatta”.