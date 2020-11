La consigliera Palermo a Trani: "Complimenti per l'incarico Anci" - Terzo Binario News

E critica la Caredda per l’azione contro la De Lazzaro

“Mi corre l’onore e il piacere di fare gli auguri per la nuova nomina a Revisore dei Conti al mio amico e consigliere Eugenio Trani. In barba alle calunnie e ai dubbi che ha esternato il consigliere Cavaliere nei confronti del Dott. Trani in sede di consiglio comunale, circostanza nella quale nessuna delle figure preposte è intervenuta nel merito di un intervento diffamatorio.

Esattamente nel modo in cui si è intervenuti ieri sera nella medesima sede, quando la consigliera De Lazzaro ha esposto un problema peraltro ben più rilevante rispetto a concreti tentativi di screditare il suddetto consigliere di opposizione.

Una domanda mi sorge dunque spontanea: perché l’intervento della consigliera De Lazzaro non era pertinente all’ordine del giorno, mentre quello del consigliere Cavaliere è stato considerato tale? Altrettanto spontanea mi sorge la risposta, probabilmente un intervento del genere è molto più consono nei confronti di un consigliere d’opposizione che per definizione è ritenuto “scomodo”.

Nel sottolineare, qualora ce ne fosse bisogno, che l’ANCI Lazio ha riconosciuto al Dott. Trani le sue qualità professionali e la sua ineccepibile competenza rinnovo i miei auguri ad Eugenio!

Consigliere Maria Concetta Palermo