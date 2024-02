La consigliera comunale Roberta Riccioni passa in Forza Italia • Terzo Binario News

“Mi è stato chiesto di ricoprire l’incarico di capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale di Bracciano e ho comunicato questa mattina al presidente del Consiglio, Giulia Sala, la mia decisione di accettare questo compito.

Ho sempre condiviso i valori liberali, cristiani ed europeisti di Forza Italia, promossi dal presidente Silvio Berlusconi e oggi rappresentati al meglio dal segretario nazionale Antonio Tajani.

Per quanto riguarda le questioni di partito mi rapporterò con il coordinatore provinciale Alessandro Battilocchio e con il vice coordinatore Fabio Capolei. Ringrazio per la fiducia che il partito mi ha accordato e sono onorata di partecipare al congresso nazionale del 23 e 24 febbraio come delegata.

Con Forza Italia faremo un’opposizione propositiva in Consiglio comunale e, certa di avere il supporto del coordinatore regionale Claudio Fazzone, con il gruppo in Regione Lazio lavorerò sulle principali questioni che riguardano il territorio.

Intendo avviare una stretta collaborazione per ragionare insieme su come realizzare una piena sinergia con Roma e le altre provincie del Lazio, soprattutto in vista del Giubileo, al fine di valorizzare al meglio il Comune di Bracciano, che con le sue tante bellezze ha enormi potenzialità sul piano turistico, oggi purtroppo espresse solo in parte”.

Lo scrive in una nota la consigliera comunale di Bracciano Roberta Riccioni.