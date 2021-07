La Colonna Lamarmora: "Tomba delle Volpelle esposta ai vandali" - Terzo Binario News

“Domenica mattina il Presidente dell’Associazione Colonna Lamarmora, Giordano Vincenzi, si è recato presso i giardini della ex sede comunale di Via Rucellai, al cui interno si trova la Tomba delle Volpelle, tomba etrusca del IV secolo a.C.

Attualmente ve ne sono due esemplari in tutto il mondo, uno in Francia e uno a Santa Marinella.

Essa è nota per la sua particolare edificazione a “giornale”, un esemplare unico arrivato fino ai giorni nostri, ma che oggi versa in stato di abbandono. Ritrovata negli anni Sessanta del secolo scorso, venne poi trasferita nei giardini della ex sede comunale.

La tomba delle Volpelle, si trova sotto il tiro dei vandali, con il tetto distrutto e deturpata da scritte con spray, senza contare che viene utilizzata come cestino di rifiuti e deposito di bidoni.

“Trovo tutto ciò assurdo e chiedo all’amministrazione comunale un’attenzione particolare per i monumenti storici della nostra città. Chiedo, quindi – continua il Presidente Vincenzi – di programmare la riqualificazione del sito, la ristrutturazione del tetto, la rimozione delle scritte ed una cartellonistica didattica per illustrare e spiegare la provenienza e l’importanza di tale monumento.”

Il Presidente Giordano Vincenzi