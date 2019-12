La Civitavecchia nerazzurra dice addio a Umberto Carmelino - Terzo Binario News

Scomparso Umberto Carmelino, ex difensore del Civitavecchia e poi allenatore in seconda. Fu un grande difensore centrale, con un lungo passato in serie C, che arrivò in nerazzurro nel 1997 formando un grandissimo gruppo di serie D capace di lottare – con Paolo Baldieri in attacco – per la promozione. In quella squadra militava Paolo Caputo, attuale tecnico nerazzurro.

“Con il lutto nel cuore l’Asd Civitavecchia Calcio 1920 si vuole stringere intorno alla famiglia di Umberto Carmelino, per la prematura scomparsa del loro caro. Ai suoi familiari le più sentite condoglianze”.